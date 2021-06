Quattro incidenti nel fine settimana in Sicilia

Un morto e 11 feriti di cui due gravi

La vittima a Sciacca

I feriti gravi lungo l’autostrada Palermo – Catania

Domenica di incidenti gravi, di auto ribaltate e di incolonnamenti ma soprattutto un week end dal bilancio pesante per le persone coinvolte: una vittima e 11 feriti due dei quali gravi, in quattro incidenti.

Il grave incidente sull’autostrada

Sono quattro i feriti di un terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A 19 in direzione Catania. Di questi due sono gravi e per uno è stato necessario ricorrere ad un intervento sul posto per intubarlo prima di trasportalo in elisoccorso.

Lo scontro è avvenuto fra gli svincoli di Altavilla e Trabia in territorio della provincia di Palermo.Per cause ancora da accertare il conducente di un’auto ha perso il controllo del suo mezzo e dopo una carambola fra i guardrail la vettura si è ribaltata rimanendo sottosopra al centro della carreggiata.

Sul posto sono subito arrivate la Polizia stradale, il 118 e l’elisoccorso per i feriti più gravi. L’autostrada è rimasta bloccata per ore.

GUARDA IL VIDEO DELL’INCIDENTE

Ad avere la peggio un uomo di 35 anni le cui condizioni cliniche sono considerate piuttosto gravi. E’ intubato e ricoverato all’ospedale Civico. Sarebbe stato sbalzato fuori dall’auto durante il ribaltamento.

Grave al Civico anche un ragazzo di 23 anni che ha subito lo stesso destino dell’uomo. Altri due feriti sono due ragazze di 20 e 23 anni che sono state trasportate al Trauma Center del Policlinico.

Altro grave incidente nell’Agrigentino

E’ risultato, invece, mortale l’altro grave incidente del pomeriggio di ieri avvenuto nell’agrigentino. Un uomo di 50 anni la vittima dello scontro che si è verificato all’ingresso est della città di Sciacca.

Per cause tuttora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiava ha sfondato il muretto che delimita un viadotto precipitando sul torrente sottostante. I soccorsi sono stati immediati, ma per l’automobilista non c’è stato niente da fare. La polizia ha sentito un testimone che avrebbe riferito notizie utili a risalire all’esatta dinamica dello schianto. L’incidente ha generato lunghi incolonnamenti di auto da e per Sciacca.

Nella giornata altri incidenti meno gravi

Si allunga, dunque, la scia di incidenti gravi degli ultimi giorni avvenuti in giro per l’isola

Quella di ieri è stata una domenica di incidenti stradali in varie località siciliane. Dopo la scia di sangue e di vittime delle ultime due settimane il bilancio del weekend è di un morto, due feriti gravi e nove meno gravi.

Cinque feriti nel Catanese

Cinque persone coinvolte tra di cui un ragazzo che ha riportato una frattura ad una gamba in uno scontro tra due Lancia Y ed una Jeep Compass avvenuto la notte scorsa presso lo svincolo di Scalilli, sulla strada occidentale Etnea.

I feriti non sono considerati gravi anche se la prognosi media supera i 20 giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano del comando provinciale di Catania.

Donna vaga in stato confusionale

Un donna, che era in una delle autovetture coinvolte, è stata ritrovata qualche chilometro più avanti dall’incidente sulla stessa strada statale, in evidente stato confusionale, accanto ad un’autovettura parcheggiata. Sono intervenute tre ambulanze con personale sanitario del servizio 118 e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Auto ribaltata nel centro abitato

Un altro incidente è avvenuto nell’abitato di Terrasini, paese balneare della fascia costiera palermitana. In questo caso lo scontro è stato fra una Toyota ed una Fiat. Nell’incidente, avvenuto ad un incrocio, la Fiat ha perso il controllo e si è ribaltata terminando la propria corsa contro un muro perimetrale di una abitazione mentre la Toyota è rimasta per traverso lungo la strada accanto al marciapiede opposto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso ai due conducenti rimasti feriti.