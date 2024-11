Cade dal balcone di un’abitazione, nel centro abitato di Santa Elisabetta e muore in ospedale durante la notte. A perdere la vita è stato Mosè Micciché, un sessantottenne, ex bidello (andato in pensione da circa un anno) molto conosciuto e stimato in paese. Pare che ieri pomeriggio stesse facendo dei lavori in un’abitazione e all’improvviso l’incidente domestico che lo ha fatto precipitare dal balcone.

A Santa Elisabetta è arrivata una ambulanza del 118 che ha soccorso il pensionato portandolo all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I militari dell’Arma della stazione di Santa Elisabetta, nel pomeriggio di ieri – né prima, né dopo i soccorsi – non hanno ricevuto nessuna segnalazione. Adesso i carabinieri stanno adesso cercando di ricostruire cosa sia accaduto e perché nessuno del 118 li abbia informati.

La tragedia di Messina

Un motociclista di 55 anni, Giuseppe Ingemi, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata ieri (18 novembre) in via Garibaldi, vicino alla Prefettura di Messina. L’uomo era in sella a una Harley Davidson che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione.

Il motociclista è morto sul colpo. Sembra, dai primi accertamenti, che si sia trattato di un incidente autonomo. Secondo una prima ricostruzione il motociclista proveniva dal viale della Libertà e si stava immettendo sulla via Garibaldi, quando la moto ha sbandato paurosamente arrivando sulla banchina, per poi cozzare contro uno dei pali della luce che si trovano nella villetta che circonda la fontana del Nettuno.

Il mortale a Partinico

Incidente stradale a Partinico (Palermo). Una donna è stata investita e uccisa sulla strada statale 186, nel prolungamento della via Benevento. Si tratta di una donna da qualche tempo residente a Partinico. La vittima stava attraversando la strada quando, come hanno accertato gli agenti della polizia municipale, quando quasi all’altezza della pizzeria “Pinocchio”, sarebbe stata investita da un’auto condotta da un uomo, residente a Monreale.

L’automobilista non si sarebbe accorto nel buio del pedone e lo ha quindi colpito in pieno. La donna è stata sbalzata per qualche decina di metri ed è rimasta priva di conoscenza riversa sull’asfalto. Sono scattati i soccorsi, chiamati dallo stesso conducente del mezzo. I sanitari del 118 hanno soccorso la donna e trasportata all’ospedale Civico di Partinico molto vicino rispetto al luogo dell’incidente.

