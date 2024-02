Pisano, "Diamo risposta concreto a lavoratori"

Via libera al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 215/2023, cosiddetto “Milleproroghe” al cui interno viene disposta la proroga di termini legislativi, ma che contiene anche disposizioni di carattere sostanziale e con carattere di urgenza, in particolare in materia finanziaria e di organizzazione di pubbliche amministrazioni. Il disegno è passato con 140 voti a favore, 69 contrari e 3 astenuti alla Camera dei Deputati

Taglio Irpef agricola

Tra le norme più rilevanti, il taglio dell’Irpef agricola, la possibilità per i medici di rimanere in corsia fino a 72 anni e lo scudo penale per tutto il 2024 per il personale sanitario.

Precari siciliani

Di particolare interesse anche l’approvazione dell’emendamento sui lavoratori precari siciliani, fortemente voluto dal parlamentare agrigentino Calogero Pisano, che prevede la possibilità per gli Enti locali di prorogare i contratti dei lavoratori precari che, altrimenti, rischiavano di rimanere a casa.

Pisano, “Diamo risposta concreto a lavoratori”

“Sono soddisfatto per l’approvazione del Decreto Milleproroghe e, con esso, dell’emendamento sui precari siciliani di cui sono firmatario – afferma Pisano – diamo così una risposta concreta ed un futuro ad una vasta platea di lavoratori. Dispiace che qualche collega, votando no, non abbia compreso l’importanza vitale che questo provvedimento ha per tantissimi precari e per le loro famiglie, ci sono momenti che il proprio senso di responsabilità deve prevalere sugli interessi di partito”.

Oltre all’ok sull’emendamento sui precari, Calogero Pisano incassa anche il sì dell’Aula al suo Ordine del giorno che impegna il governo a valutare di prorogare il termine di entrata in vigore del nuovo tariffario per le remunerazioni per le prestazioni per l’assistenza specialistica e protesica, una tematica che riguarda centinaia di laboratori di analisi della Sicilia (una sessantina in provincia di Agrigento).

Il decreto Milleproroghe al Senato

“Nel decreto Milleproroghe che oggi voteremo in aula al Senato per la conversione in legge, grazie a misure fortemente volute e sostenute da Forza Italia, garantirà molta attenzione per la Sicilia”. Lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo in discussione generale sul dl Milleproroghe.

La Ternullo ha espresso “soddisfazione per l’approvazione del mio emendamento che proroga i termini per la stabilizzazione del personale sanitario, per fronteggiare la grave carenza di lavoratori del settore. Inoltre è stata inserita una norma che consentirà di impiegare risorse correnti inutilizzate per avvalersi di strutture private accreditate per gestire al meglio le tante richieste di prestazioni sanitarie dei cittadini”. Tra i provvedimenti, anche la misura a favore del Polo ospedaliero di Siracusa proroga i termini da 2 a 3 anni per la realizzazione della struttura e di un anno per l’incarico del Commissario straordinario”.

Fondi per Linosa e Lampedusa

Per le isole di Linosa e Lampedusa, che beneficeranno di 2,5 milioni di euro nel 2024 per l’accoglienza dei migranti, si prevede anche la rateizzazione e il pagamento senza interessi dei tributi, dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria i cui termini, tra l’altro sono stati fissati al 30 giugno e al 30 novembre.