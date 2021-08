l'impatto frontale

Incidente stradale tra un mezzo pesante, che si è ribaltato, e un’auto, si è verificato questa mattina sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” al km 126, poco prima della galleria San Giorgio a Sciacca, nell’Agrigentino.

Si registrano feriti

È ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, pare che i due mezzi si siano scontrati frontalmente. Si registrano due feriti, ma ancora non si conosce la gravità delle loro condizioni. I due feriti sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Sciacca: si tratta dei due conducenti dei mezzi.

Il camion trasportava farina. In atto le operazioni di rimozione dei mezzi da parte dei vigili del fuoco di Sciacca che per primi sono giunti sul posto.

Strada chiusa

Il tratto di strada 115 è stato chiuso in entrambe le direzioni. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Il traffico è deviato nella strada interna di contrada Lumia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per il ripristino della normale circolazione, nel più breve tempo possibile.

Info traffico

