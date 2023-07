Lo scontro su una statale nell’Agrigentino

C’è un morto nell’Agrigentino in seguito ad un incidente avvenuto tra un’auto e un camion. Un pensionato di 86 anni di Campobello di Licata, Giovanni Gentile, è deceduto. L’incidente stradale si è verificato sulla strada statale Canicattì-Campobello di Licata. L’anziano era al volante della sua Fiat Panda, vecchio modello, e pare che stesse facendo rientro dal suo appezzamento di terreno. Quando, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia municipale di Campobello di Licata, ha sbattuto contro un camion.

Vettura finita nella scarpata

La vettura dopo l’impatto è finita su una scarpata attigua alla carreggiata. Il pensionato soccorso da un elicottero del 118, ma è morto prima di arrivare in ospedale. I carabinieri si stanno occupando della viabilità, mentre dei rilievi per ricostruire la dinamica si sta occupando la polizia municipale.

La tragedia meno di un mese fa

Neanche un mese fa la provincia Agrigentina fu teatro di un altro gravissimo incidente stradale. Accadde il 9 giugno sulla strada statale 640, alle porte di Agrigento. Due persone anziane sono decedute in un terribile incidente avvenuto nei pressi del bivio di Favara. Le vittime, dopo lo schianto, sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo della loro Fiat Panda che ha preso fuoco. Secondo una prima ricostruzione il veicolo avrebbe tamponato un’altra auto e si sarebbe ribaltato più volte sulla carreggiata. Sul posto hanno operato carabinieri, vigili del fuoco e personale medico.

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, una vittima e due feriti

Questo è solo l’ultimo incidente mortale in ordine cronologico sulle strade ed autostrade siciliane. Pochi giorni prima altra tragedia sulla Palermo-Agrigento tra Bolognetta e Misilmeri. Lo scontro avvenne tra due auto e un mezzo pesante. Una persona morì e due rimasero ferite. Nell’incidente perse la vita una 87enne di Campofelice di Fitalia, Giuseppina Costanza. Altre due persone, il figlio dell’anziana (44 anni) e un’altra automobilista (21 anni), rimasero ferite. Secondo una prima ricostruzione l’uomo di 44 anni, che viaggiava insieme alla madre in direzione Agrigento, a bordo di una Opel Corsa, avrebbe perso il controllo del mezzo urtando prima contro un Daily Iveco e poi contro la Peugeot 5008 guidata dalla ragazza.

