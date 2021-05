dal 25 al 27 giugno 2021

Nuova opportunità formativa per le comunità a livello locale e internazionale. Il progetto “MIVA – Migrants’ Integration through Volunteering Activities” è un percorso gratuito volto all’orientamento e all’integrazione di migranti e rifugiati. Aperto anche a studenti universitari interessati all’argomento.

Capacity Building Workshop MIVA

L’impresa sociale PRISM e la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani in collaborazione con il Centro Mediterraneo “Giorgio La Pira”, la Fondazione Mondoaltro, il Consorzio Solidalia e il Progetto Solima danno il via a Capacity Building Workshop MIVA.

Questa iniziativa si pone come obiettivo quello di rafforzare le competenze di operatori e volontari del terzo settore nell’ambito dell’accoglienza, dell’orientamento e dell’integrazione di migranti e rifugiati.

Destinatari di questo progetto sono anche gli studenti universitari che vogliono approfondire il fenomeno della migrazione. Inoltre si vuole stimolare i partecipanti al dialogo interculturale e alla lotta contro il razzismo. Lo scopo è quello di acquisire tecniche e metodologie di educazione non-formale nell’ambito dell’accoglienza.

Dove e quando si svolgerà

L’evento si articolerà in tre giornate ad Agrigento. I giorni saranno 25, 26 e 27 Giugno 2021.

E’ possibile inviare la propria candidatura entro il 30 maggio 2021.

La prima giornata è strutturata in laboratori partecipativi sul tema dell’educazione interculturale, la mediazione interculturale e lo sviluppo umano e professionale di rifugiati e migranti attraverso l’educazione non-formale ed il learning by doing.

La seconda giornata prevede due laboratori di co-progettazione al fine di sviluppare progetti ed interventi volti a favorire l’integrazione di rifugiati e migranti nella propria comunità ed incoraggiare il dialogo interculturale. Seguiranno interventi tematici da parte di esperti e referenti al fine di condividere buone pratiche ed esperienze nel territorio.

La terza giornata prevede l’introduzione da parte di esperti dei Programmi a Gestione Diretta 2021- 2027, con un focus sul nuovo programma “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione”.