Selezionati tra 100mila

Una famiglia di “nomadi digitali” soggiornerà per un anno gratis in Sicilia grazie al progetto della Casa a 1 euro e ad Airbnb.

Tra meno di una settimana, infatti, il comune di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, avrà cinque nuovi concittadini: Eva, Mathieu, Iban, Jeanne e Pierre. Sono loro i componenti della famiglia francese, originaria della provincia di Bordeaux, selezionata tra quasi 100mila candidature.

Progetto Casa a 1 euro è stato lanciato a gennaio

Lanciato lo scorso gennaio, il progetto della Casa a 1 Euro ha visto Airbnb insieme al comune di Sambuca e allo studio di architettura palermitano Didea impegnati nella ristrutturazione di uno degli immobili abbandonati nel centro storico del paese, divenuto oggi una casa di design.

Una volta terminati i lavori, Airbnb ha indetto un concorso internazionale per individuare un nucleo familiare, da ogni parte del mondo, che desiderasse trasferirsi a Sambuca per promuovere un turismo locale e sostenibile, vivendo per un anno nella casa e affittandone una parte su Airbnb.

Quasi 100mila candidature

Le candidature sono state quasi 100 mila (il 22% delle quali proveniente da residenti negli Stati Uniti, il 15% dall’Argentina, il 10% dall’India, l’8% dal Messico e il 5% da Francia e Regno Unito): tra queste è stata selezionata quella di Eva, insegnante di Pilates, già host Airbnb in Francia, desiderosa di lanciarsi in un’esperienza da digital nomad insieme alla propria famiglia, abbracciando la vita lenta del paesino siciliano.

La famiglia francese lavorerà in smart working

Eva, il marito Mathieu e i figli Iba, Jeanne e Pierre si preparano quindi ad iniziare una nuova fase della loro vita, senza abbandonare però completamente il proprio passato: grazie alle possibilità offerte oggi dallo smart working e ad una rinnovata flessibilità che permette di vivere ovunque nel mondo, una volta trasferitisi a Sambuca, entrambi i genitori prevedono di continuare con il proprio lavoro, a cui si aggiunge l’attività ricettiva su Airbnb: metteranno a disposizione dei viaggiatori in visita a Sambuca una stanza della loro casa, a partire dal prossimo agosto.

“Per noi è davvero un sogno diventato realtà hanno commentato – quasi non potevamo crederci quando abbiamo saputo di essere stati selezionati. In questi mesi ci siamo preparati e siamo ora pronti ad iniziare questa nuova avventura. Non vediamo l’ora di conoscere meglio la comunità locale, di stabilirci nella nostra nuova casa e di accogliere i primi ospiti: abbiamo già ricevuto la nostra prima prenotazione per il 1° di agosto!”.

Arrivo a Sambuca sabato 2 luglio

Eva e la sua famiglia arriveranno per la prima volta a Sambuca sabato prossimo 2 luglio, accolti dal sindaco Leonardo Ciaccio, dal country manager di Airbnb Giacomo Trovato e da tutta la comunità locale prima di visitare quella che sarà la loro casa per un intero anno.

“Sambuca si conferma paese dell’accoglienza e del turismo sostenibile. Anche noi non vediamo l’ora di conoscere i nostri nuovi concittadini e di mostrare loro i nostri monumenti, l’area archeologica di Adranone, il lago Arancio e le bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro Borgo che nel 2016 ha conquistato il titolo di Borgo più bello d’Italia” hanno commentato il sindaco Leo Ciaccio e il suo vice Giuseppe Cacioppo, promotore del progetto Casa a 1 euro.

Un’iniziativa che ha consentito nel giro di pochi anni di avviare una rigenerazione urbana dell’antico centro storico con l’acquisto e la ristrutturazione di circa 180 vecchie case da parte di stranieri provenienti da tutto il mondo.