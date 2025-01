Case in vendita a partire da 3 euro e rilancio turistico del territorio di Sambuca di Sicilia. Sembra una fake news ma è tutto vero: il comune della provincia di Agrigento di poco più di 5mila abitanti, sta vivendo una vera e propria rinascita grazie all’iniziativa delle case a poco prezzo. L’idea ha attirato l’attenzione di acquirenti da tutto il mondo, tra questi, anche alcuni italiani. Tra i punti di forza che rendono Sambuca di Sicilia una destinazione sempre più ambita, il sindaco Giuseppe Cacioppo, ha citato una comunità sempre più accogliente, una cucina deliziosa e un ricco substrato culturale con radici lontane. La vicinanza al mare e la qualità dei prodotti locali (vino, olio e formaggi), contribuiscono ulteriormente ad attrarre visitatori e nuovi residenti.

Le parole del sindaco Cacioppo “Chi è arrivato qui per le case, ha trovato persone”

Il primo cittadino ha messo in evidenza come il valore dell’iniziativa vada ben oltre il semplice aspetto economico. “Chi è arrivato qui per le case, ha trovato le persone”, ha detto, sottolineando l’importanza del calore e dell’accoglienza locale. Questo aspetto, ha giocato un ruolo cruciale nel successo dell’iniziativa, trasformando Sambuca in un luogo dove nuovi residenti possono sentirti a casa.

Il bando con immobili a partire da 3 euro

L’ultimo bando, che ha proposto immobili a partire da 3 euro, ha visto un notevole interesse da parte degli acquirenti italiani, un segnale positivo secondo il sindaco Cacioppo. “Abbiamo assistito alla partecipazione anche di tanti italiani al bando proposto sul finire della scorsa estate. E’ una novità importante, perché spesso gli italiani hanno ‘paura del mattone’ ha commentato il primo cittadino in un’intervista rilasciata a SiciliaFan.it

“Non c’è una ricetta per capire cosa abbiamo fatto, ma c’è un racconto – ha detto – non lasciamo nulla di intentato e cerchiamo di condividere quello che riteniamo ordinario ma, per gli altri, diventa straordinario”.

Sicilia prima destinazione turistica nel 2025, Palermo batte Agrigento capitale della cultura

Palermo in testa alle destinazioni turistiche per il 2025 secondo AirBnB la piattaforma di affitti brevi di alloggi in tutto il mondo. Una lista lunga nella quale, invece, non c’è Agrigento nonostante sia l’anno in cui è stata eletta capitale della cultura.

La piattaforma planetaria (o quasi) nata negli States ha redatto un elenco delle 25 destinazioni da non perdere nel 2025 guardando al turismo esperienziale ed in testa a questo elenco c’è proprio Palermo. Nonostante la guerra aperta al sistema AirBnB lanciata dall’Italia che ha reso illegali i self ceck in attraverso gli smart lock, le box/catenaccio a combinazione nelle quali ritirare le chiavi dell’appartamento senza neanche mai incontrare l’affittuario, il colosso degli affitti brevi punta ancora su Palermo. A chiederlo sono i turisti.

I dati della piattaforma evidenziano come i viaggiatori, che siano solo traveller (viaggiatori solitari), famiglie o gruppi, sono alla costante ricerca di mete ambite durante grandi eventi, tra cui tornei sportivi, concerti e festival culturali, nel segno di un turismo esperienziale che non passa mai di moda!

Perché Palermo

Scrive AirBnB della città di Palermo “Il capoluogo siciliano, grazie alla sua ricca storia, architettura, arte e cultura, è una delle principali destinazioni per i viaggi di coppia nel 2025 . Con l’introduzione di nuove rotte aeree verso Palermo nel 2025 sempre più turisti potranno esplorare i principali punti di riferimento della città e, naturalmente, non perdere l’occasione di gustare la prelibata cucina locale!”

Palermo batte mete “importanti”

E la città batte mete molto importanti e di cui si parla spesso. Seconda in questa speciale classifica Puerto Escondito in Messico, terza la Green Bay del Winsconsin negli Usa, solo quarta Tokio e quinta Cartagena in Colombia. Ma nella classifica c’è tanto altro. Solo per fare qualche nome decima e Mumbai in India, q4esima Siviglia in Spagna, 24esima Brasilia, la Capitale del Brasile.

Non c’è Agrigento capitale della Cultura

Nell’elenco di AirBnB non c’è, invece, Agrigento che proprio nel 2025 è capitale della cultura. La città dei templi compare, invece, in un’altra classifica redatta da Jetcost, motore di ricerca di voli e hotel che dunque si base su turisti che cercano una sistemazione alberghiera tradizionale. In questa graduatoria, però, la città siciliana è solo al sedicesimo posto. “Agrigento conserva molte tracce del suo splendido passato, anche al di fuori dell’area archeologica; il centro medievale, ad esempio, mantiene le stradine tortuose tipiche delle città arabe, con numerosi edifici e chiese di stili e periodi diversi. In questo anno particolare in cui è Città della Cultura, tra appuntamenti ed eventi culturali, si può apprezzare al meglio nel suo splendore: immancabile un giro nel centro storico, in cui spicca la cattedrale di San Gerlando con il suo campanile incompiuto e dalla cui sommità si possono ammirare i tetti di Girgenti, oppure una passeggiata sulle orme di Pirandello e Camilleri, che nelle rispettive opere hanno dato vita alle atmosfere seducenti di una città che non smette di stupire” scrive Jetcost nella sua classifica ricordando che “è stata eletta Capitale Italiana della Cultura 2025, dopo aver battuto altre nove concorrenti”.