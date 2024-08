A seguito di un’intesa raggiunta tra la Prefettura di Agrigento, l’Anas, la Polizia Stradale ed il Comune di Porto Empedocle, lunedì 26 agosto, dalle ore 20 alle 8 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura del viadotto “Re”, posto al km 178,820 della SS 115 “Sud Occidentale Sicula”, in località Porto Empedocle.

Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza ed in orario notturno, i lavori di manutenzione straordinaria necessari al risanamento del viadotto.

La chiusura

Durante le dodici ore di chiusura, il transito dei veicoli sarà così gestito:i mezzi provenienti da Trapani in direzione Agrigento, in prossimità del viadotto, saranno obbligati a proseguire lungo la SS 115 Ter e lungo la viabilità comunale;

I mezzi provenienti da Agrigento in direzione Trapani avranno a disposizione, invece, la possibilità di scegliere fra due percorsi alternativi: imboccare l’uscita posta in prossimità dello svincolo “Maddalusa” sulla SS 115, al km 186,150, e proseguire lungo la SS 640 fra le vie Platone, Empedocle, Crispi e successivamente imboccare la SS 115 Ter; imboccare l’uscita posta in prossimità del bivio “Vincenzella” sulla SS 115 e proseguire fra le vie Vincenzella e Spinola, fino ad arrivare in via Empedocle e proseguire verso la SS 115 Ter.

I lavori sulla statale 284

Sono in corso i lavori di ammodernamento del tratto della SS 284 “Occidentale Etnea” tra il km 26 e il km 30 che unito al tratto Adrano-Paternò, per cui è in corso la progettazione esecutiva, avrà la funzione di raccordo di importanti realtà territoriali della provincia di Catania come i centri abitati di Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Paternò e le relative aree dell’hinterland.

Le opere

Le opere principali previste nel progetto sono due gallerie artificiali “Cannatella” e “Naviccia” lunghe rispettivamente 95m e 42m e due viadotti: “Giordano” lungo 180 metri, costituito a 3 campate da 60 metri ciascuna, e “Granatello” lungo 200 metri, con 4 campate, di cui 2 da 40 metri e 2 da 60 metri.

Il nuovo asse, lungo complessivamente 3.750 metri, si sviluppa prevalentemente fuori sede, interessando la sede già esistente solo nei tratti iniziale e finale.

L’intervento, in corso di esecuzione da Adrano verso Bronte, garantirà la riduzione dei tempi di percorrenza con la rettifica di tortuosità plano-altimetriche del tracciato, l’eliminazione degli accessi a raso e la messa in sicurezza della strada statale caratterizzata da rilevanti volumi di traffico generato anche da importanti attrattori turistici.

