Dalle ore 20:00 di lunedì 2 settembre alle ore 8:00 di martedì 3 settembre, il viadotto “Re”, situato al km 178,820 della Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, sarà chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di manutenzione straordinaria.

Percorsi alternativi per i veicoli in transito

Durante le dodici ore di chiusura, i veicoli provenienti da Trapani in direzione Agrigento saranno deviati sulla SS 115 Ter e sulla viabilità comunale. I veicoli provenienti da Agrigento in direzione Trapani potranno invece scegliere tra due percorsi alternativi: uscire allo svincolo “Maddalusa” (km 186,150) e proseguire lungo la SS 640, oppure uscire al bivio “Vincenzella” e proseguire lungo le vie Vincenzella, Spinola ed Empedocle fino a raggiungere la SS 115 Ter.

Riaperta la linea ferroviaria Caltanissetta-Palermo dopo il maltempo

È stata riaperta questa mattina al traffico ferroviario la linea Caltanissetta-Fiumetorto-Palermo, sospesa mercoledì sera fra Roccapalumba e Caltanissetta a causa del maltempo.

I lavori

Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Società del Gruppo FS) e personale delle ditte appaltatrici hanno ripristinato l’infrastruttura ferroviaria danneggiata dall’esondazione del torrente Belice. In particolare, è stato effettuato il ripristino della massicciata e la sostituzione delle traversine per un tratto di linea di circa 100 metri. Il primo treno a circolare questa mattina è stato il Regionale 21501, partito da Caltanissetta Xirbi alle 5.17 per Roccapalumba.

La frana

Una frana tra Villalba e Marianopoli ha interrotto i collegamenti ferroviari tra Roccapalumba e Caltanissetta. I tecnici di Trenitalia al lavoro per cercare di ripristinare il passaggio dei treni.

Cosa è successo

La pioggia battente che è caduta anche nel Palermitano ha causato allagamenti in diverse strade e nelle borgate di periferia ma ha causato anche una serie di mini black-out. Il temporale, preceduto da una tempesta di fulmini e tuoni, ha causato anche una interruzione della corrente elettrica all’aeroporto Falcone-Borsellino durata circa 6 minuti. Nessun problema alla circolazione aerea e solo pochi disagi per i passeggeri in quei minuti.

Per buona parte del pomeriggio i vigili del fuoco sono stati impegnati a liberare diversi residenti sia nel capoluogo che in provincia rimasti dentro gli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica. In provincia a San Cipirello sono arrivate diverse segnalazioni alla sala operativa della protezione civile per allagamenti di strade e cantinati. Problemi legati alla viabilità a Castronovo di Sicilia sulla strada provinciale 36 e sulla strada provinciale 69. Due squadre dei Vigili del fuoco hanno dovuto liberare due persone bloccate al bivio.

A Santa Flavia alcune villette sono rimaste isolate a causa della forte burrasca che si è abbattuta nella zona. A Trabia è stata segnalato l’allagamento nella strada statale in prossimità dell’ingresso dell’autostrada. Disagi anche a Termini Imerese e Campofelice di Roccella. A Canicatti nell’agrigentino si è verificata una frana in contrada Corriggia.

