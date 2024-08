Diversi interventi dei vigili del fuoco

E’ tornata percorribile in serata la strada a scorrimento veloce Palermo – Sciacca chiusa ieri per una frana che ha invaso la sede stradale e per un avvallamento del manto stradale. La strada è stata liberata ma resta l’avvallamento anche se segnalato come possibile. La Sicilia centro occidentale è stata investita da forti piogge, raffiche di vento e alta attività elettrica quindi fulmini ripetuti. Nel frattempo dal lato opposto dell’isola scoppiavano due diversi incedi boschivi. Una situazione surreale.

Stop ai treni per una frana

Una frana tra Villalba e Marianopoli ha interrotto i collegamenti ferroviari tra Roccapalumba e Caltanissetta. Da ieri pomeriggio i tecnici di Trenitalia sono al lavoro per cercare di ripristinare il passaggio dei treni. La società fa sapere che i treni regionali a causa della frana possono registrare ritardi e subire cancellazioni.

Il bollettino della viabilità stradale

L’Anas comunica, dunque, che è stata riaperta al traffico la strada statale 624 “Palermo-Sciacca” in seguito allo smottamento che ha interessato la statale al km 43 a Monreale (PA). Lungo il tratto si registra traffico provvisoriamente rallentato per consentire il completamento delle operazioni di pulizia del piano viabile.

Traffico rallentato anche sulla SS121 “Catanese” tra Vallelunga Pratameno (CL) e San Giovannello (EN) per la presenza di smottamenti con fango e detriti in carreggiata a causa del forte maltempo delle ultime ore. I lavori di pulizia e rimozione dei detriti sono in corso.

Le previsioni per oggi

Il maltempo è dato in attenuazione ma ci saranno ancora piogge residue nella giornata di oggi con possibilità di acquazzoni improvvisi accompagnati da una allerta che resta di colore giallo. le temperature, però, sono date in risalita e la possibilità di pioggia andrà attenuandosi sempre di più con il passare delle ore serali

Cosa è successo ieri

La pioggia battente che è caduta su Palermo e provincia ha causato allagamenti in diverse strade e nelle borgate di periferia. ma ha causato anche una serie di mini black-out. Il temporale, preceduto da una tempesta di fulmini e tuoni, ha causato anche una interruzione della corrente elettrica all’aeroporto Falcone-Borsellino durata circa 6 minuti. Nessun problema alla circolazione aerea e solo pochi disagi per i passeggeri in quei minuti.

Per buona parte del pomeriggio i vigili del fuoco sono stati impegnati a liberare diversi residenti sia nel capoluogo che in provincia rimasti dentro gli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica. In provincia a San Cipirello sono arrivate diverse segnalazioni alla sala operativa della protezione civile per allagamenti di strade e cantinati. Problemi legati alla viabilità a Castronovo di Sicilia sulla strada provinciale 36 e sulla strada provinciale 69. Due squadre dei Vigili del fuoco hanno dovuto liberare due persone bloccate al bivio.

A Santa Flavia alcune villette sono rimaste isolate a causa della forte burrasca che si è abbattuta nella zona. A Trabia è stata segnalato l’allagamento nella strada statale in prossimità dell’ingresso dell’autostrada. Disagi anche a Termini Imerese e Campofelice di Roccella. A Canicatti nell’agrigentino si è verificata una frana in contrada Corriggia.

Bloccata la strada statale Palermo-Sciacca

A causa della forte pioggia si è verificata una frana che ha bloccato per alcune ore la strada statale “Palermo-Sciacca” nella zona del chilometro 43 in territorio di Monreale (Palermo). Allagamenti anche a Belmonte Mezzagno dove le strade sono state trasformati in fiumi. Tombini saltati e allagamenti anche sulla strada Statale 113 nella zona tra Ficarazzi e Villabate. Disagi anche a Bagheria dove la forte pioggia ha scoperchiato diversi tombini.

Si fermano gli impianti, meno acqua in nove quartieri

Interruzione temporanea della fornitura di energia dalla rete elettrica gestita da Enel, presso numerosi pozzi e impianti di sollevamento che conducono le acque alle reti idriche dei Comuni gestiti da Amap Il fermo degli impianti ha determinato una riduzione dell’apporto idrico a Palermo con conseguenti disservizi a Santa Maria di Gesù, Falsomiele, Villagrazia, Calatafimi (zona adiacente il viale Regione Siciliana), Boccadifalco zona bassa, Pitrè zona aeroporto, Borgonuovo, Cep.

Le squadre operative sono intervenute per ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità degli impianti.

Raffiche di vento a Cefalù, turisti fuggono tra i dehors

Forti raffiche di vento si sono abbattute a Cefalù nella zona di un bar che si trova al molo. In pochi minuti si è abbattuta una forte bufera che ha investito quanti si stavano godendo il pomeriggio seduti ai tavolini. Sono volati via ombrelloni e tavolini e i clienti hanno trovato riparo nel locale. “Un attimo prima era tutto calmo – dice il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello – Per i clienti qualche momento di paura, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Abbiamo inviato in giro i volontari della protezione civile, ma al momento non si registra nessun danno in paese”. Si registrano allagamenti anche nella zona dove c’è l’hotel Costaverde. Stanno per intervenire i vigili del fuoco.

Maltempo nel Siracusano, grandine a Buccheri, strade imbiancate, disagi nella zona sud

Il maltempo si è abbattuto anche nel Siracusano ma sono le zone montane quelle maggiormente colpite. La grandine si è abbattuta a Buccheri con una certa intensità al punto che quasi tutte le strade sono imbiancate. L’amministrazione comunale predica prudenza ed invita la comunità a limitare gli spostamenti tra un Comune ed un altro per via della pericolosità delle strade provinciale, che, peraltro, versano in precarie condizioni.

La pioggia si è abbattuta nella zona sud del Siracusano, in particolare a Pachino dove alcune strade sono rimaste allagate: si segnalano disagi per molti residenti perché in alcune zone si registrano frequenti interruzioni di energia elettrica.

Maltempo nell’Ennese

Famiglie bloccate a Enna e allagamenti a Pietraperzia E Piazza Armerina: anche qui il temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio, accompagnato da fulmini e tuoni: l’acqua si è riversata, con una certa intensità, nel capoluogo e le strade si sono in parte allagate.

Like this: Like Loading...