Diversi interventi dei vigili del fuoco

Pioggia battente su Palermo e provincia e come capita spesso si sono registrati allagamenti in diverse strade e nelle borgate di periferia.

Al momento i vigili del fuoco sono impegnati a liberare diversi residenti sia nel capoluogo che in provincia rimasti dentro gli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica. In provincia a San Cipirello sono arrivate diverse segnalazioni alla sala operativa della protezione civile per allagamenti di strade e cantinati. Problemi legati alla viabilità a Castronovo di Sicilia sulla strada provinciale 36 e sulla strada provinciale 69.

Stanno intervenendo due squadre per liberare due persone bloccare al bivio. A Santa Flavia ci sono alcune villette rimaste isolate a causa della forte burrasca che si è abbattuta nella zona. A Trabia è stata segnalato l’allagamento nella strada statale in prossimità dell’ingresso dell’autostrada. Disagi anche a Termini Imerese e Campofelice di Roccella. A Canicatti nell’agrigentino si è verificata una frana in contrada Corriggia.

Bloccata la strada statale Palermo-Sciacca

A causa della forte pioggia si è verificata una frana che ha bloccato la strada statale “Palermo-Sciacca” nella zona del chilometro 43 in territorio di Monreale (Palermo). Stanno intervenendo i vigili del fuoco e le squadre Anas per ripulire la strada e riaprire il transito. Allagamenti anche a Belmonte Mezzagno dove le strade sono state trasformati in fiumi. Tombini saltati e allagamenti anche sulla strada Statale 113 nella zona tra Ficarazzi e Villabate. Disagi anche a Bagheria dove la forte pioggia ha scoperchiato diversi tombini.

Maltempo nel Siracusano, grandine a Buccheri, strade imbiancate, disagi nella zona sud

Il maltempo si è abbattuto anche nel Siracusano ma sono le zone montane quelle maggiormente colpite. La grandine si è abbattuta a Buccheri con una certa intensità al punto che quasi tutte le strade sono imbiancate. L’amministrazione comunale predica prudenza ed invita la comunità a limitare gli spostamenti tra un Comune ed un altro per via della pericolosità delle strade provinciale, che, peraltro, versano in precarie condizioni.

La pioggia si è abbattuta nella zona sud del Siracusano, in particolare a Pachino dove alcune strade sono rimaste allagate: si segnalano disagi per molti residenti perché in alcune zone si registrano frequenti interruzioni di energia elettrica.

Maltempo nell’Ennese

Seconda allerta gialla e seconda giornata di pioggia nell’Ennese. Il temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio, accompagnato da fulmini e tuoni: l’acqua si è riversata, con una certa intensità, ad Enna e le strade si sono in parte allagate.