l'emergenza sanitaria

“Con molta probabilità, anche Agrigento sarà in zona rossa” A dirlo è il sindaco di Agrigento Franco Miccichè.

Agrigento nel limbo dei contagi. Più che triplicati dal 24 dicembre il numero dei soggetti positivi e dei ricoverati.

Solo nella giornata di ieri, si sono registrati altri 25 casi e il Primo Cittadino, ha annunciato che si è arrivati a quota 174 cittadini contagiati dal Covid-19.

Anche l’assessore del Comune di Agrigento, Giovanni Vaccaro con delega a Igiene e Sanità Pubblica, coordinamento delle relazioni con l’Azienda Sanitaria Provinciale, lancia l’allarme: “Ha fatto bene il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, come suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico, a chiedere la zona rossa per la Sicilia. Si rischia una ecatombe”.

Parole forti che sottolineano la grande preoccupazione di Vaccaro, che oltre ad essere assessore, è anche un medico presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

In effetti, i numeri parlano chiaro e ci raccontano di una città nella morsa della pandemia.

Presso il reparto Covid al nosocomio agrigentino, il primo gennaio c’erano 9 ricoverati, oggi ce ne sono circa 30.

Il suo parere ha un doppio valore, poiché proviene da chi è in prima linea per combattere l’emergenza sanitaria.

E visti i numeri degli ultimi giorni, l’assessore non fa mistero dei suoi timori ed invoca la zona rossa.

“Sono molto preoccupato – dice Vaccaro a BlogSicilia – di giorno in giorno aumentano i ricoverati e nelle ultime ore sono arrivati all’ospedale altri due pazienti. In Sicilia, nelle ultime ore ci sono stati circa 2000 positivi in una sola giornata”.

Dunque, ricoveri e tasso di positività triplicati nel giro di pochi giorni.

L’allarme è talmente alto, che nelle ultime ore, lo stesso sindaco Franco Miccichè ha annunciato la chiusura di tutti i mercati, ludoteche, baby parking e asili privati.

“A seguito del continuo aumento di casi di cittadini contagiati dal Covid-19 – dice il sindaco – che hanno dato ad Agrigento il primato provinciale per persone positive e al fine di limitare quanto più possibile il contagio in città, ho disposto di chiudere in via precauzionale tutti i mercati, ludoteche, baby parking e asili privati fino a nuova disposizione”.

Ma questo non è l’unico provvedimento intrapreso dal sindaco.

“Ci sono altri 25 contagiati in più rispetto a ieri nella nostra città. Secondo i dati diffusi dall’Asp – spiega – i positivi oggi sono 174.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha chiesto al Governo centrale di proclamare la Regione Sicilia zona rossa per due settimane. A breve dovrebbe arrivare la decisione da Roma. Ma se questa non dovesse arrivare, ha preannunciato che lui stesso procederà con sua ordinanza ad applicare le limitazioni previste per la zona rossa. Per cui da domani, con molta probabilità, anche Agrigento sarà in zona rossa”.