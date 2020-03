Primo caso di coronavirus a Porto Empedocle. Si tratta del marito del sindaco Ida Carmina e a confermarlo è stato proprio il primo cittadino, che si trova in isolamento fiduciario, a confermarlo in una diretta su Facebook.

“Purtroppo è arrivato il primo caso di Coronavirus a Porto Empedocle ed è mio marito” ha detto il sindaco Ida Carmina.

“Sono anche io in isolamento fiduciario. Il paziente sta bene e ha avuto una leggera forma influenzale. Circa otto giorni fa si è venuto a sapere che due suoi colleghi avevano sintomi ed erano positivi al Covid-19 ed entrambi ricoverati a Caltanissetta ed Enna. Fin da allora ho ritenuto di mettermi in auto isolamento per proteggere la gente che era intorno a me“.

Il caso del marito del sindaco sarebbe riconducibile, dunque, all’ambiente di lavoro.

Registrato anche il quarto positivo a Palma di Montechiaro mentre “esito dubbio per un quinto soggetto per il quale è stato effettuato nuovo tampone”, ha detto il sindaco Stefano Castellino.

Secondo il bollettino regionale aggiornato a ieri, i casi di coronavirus in provincia di Agrigento erano 52.