Il responsabile, “grazie ai vaccini situazione sotto controllo”

Focolaio di casi positivi al Covid19 in una residenza sanitaria assistita di Sciacca, in provincia di Agrigento. Una trentina di persone, tra anziani ospiti ed operatori della struttura, sono risultati contagiati.

La maggior parte e asintomatica. Angelo Sutera, responsabile della struttura, tuttavia rassicura: “Situazione sotto controllo grazie ai vaccini“. È scattata la quarantena per i positivi.

Riapertura scuole slitta di tre giorni

Intanto è stop alla riapertura delle scuole in Sicilia per lunedì 10 gennaio. Il contagio da Covid19 scatena il caos e dopo una lunga trattativa il governo della regione decide il rinvio della riapertura prevista per lunedì.

La task force regionale ha deciso lo stop

Dopo una lunga riunione iniziata intorno alle 12 della task force regionale alla quale erano presenti sindaci,

sindacati, rappresentanti di studenti, presidi e professori e, per il governo regionale gli assessori alla salute Ruggero Razza e all’Istruzione Roberto Lagalla, è stato deciso il rinvio di tre giorni della data di riapertura.

Le scuole riaprono il 13 gennaio in Sicilia

Il relativo provvedimento sarà emanato nelle prossime ore,. ne consegue che le scuole, in Sicilia, riaprono non lunedì 10 gennaio ma giovedì 13 gennaio. Il rinvio è stato deciso per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi e dare il tempo agli istituti di prepararsi per applicare le nuove regole.

La scelta resta nazionale

Ma la scelta sul rinvio resta materia di competenza nazionale e anche questo provvedimento non è esattamente in linea con i poteri regionali. Si spera nel buon senso. A livello nazionale il ministro Bianchi non vuole cedere sull’intenzione di aprire e, sempre per oggi, ha convocato i sindacati per illustrare il nuovo articolato sistema anti Covid19 che prevede quarantena da 15 giorni per la classe con un contagio alle elementari, due alle medie per i ragazzini fino a 12 anni, tre dopo i 12 anni e alle superiori ma con la distinzione fra vaccinati e non vaccinati con i primi che possono evitare la quarantena.