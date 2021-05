Previste altre 1.000 dosi entro martedì

Vincenzo, 18 anni, è il più giovane ad essere stato vaccinato

Oltre 400 cittadini hanno risposto all’appello nel primo giorno di vaccinazione di massa

3.400 over 18 devono ricevere la somministrazione

Ha anche il volto di Vincenzo il primo giorno della vaccinazione di massa a Lampedusa e nel resto delle Pelagie. Vincenzo – 18 anni compiuti lo scorso 10 gennaio – si è, infatti, presentato davanti ai medici dell’Asp di Palermo a Lampedusa convinto che l’incubo dell’epidemia da Covid per lui fosse vicino al capolinea. Ha compilato i moduli per il consenso informato, ha risposto alle domande dei camici bianchi per l’anamnesi e poi ha ricevuto la prima dose di Pfizer. È lui il più giovane tra i vaccinati nel primo giorno della campagna aperta a tutti nelle Pelagie.

Afflusso continuo ed ordinato

Nelle 5 postazioni allestite nei locali del Poliambulatorio di contrada Grecale l’afflusso è stato continuo ed ordinato sin dalle prime ore del mattino. Sono stati oltre 400 i cittadini che hanno risposto all’appello nel primo giorno dedicato alla vaccinazione di massa a Lampedusa.

Rimangono 3.400 over 18 da vaccinare

L’attività proseguirà domani e nei prossimi giorni, mattina e pomeriggio. Rimangono 3.400 over 18 da vaccinare, che si aggiungono ai 2.400 cittadini che hanno già ricevuto almeno una dose di siero.

Asp Palermo ha programmato altre 1.000 vaccinazioni fino a martedì

L’Asp di Palermo ha programmato altre 1.000 vaccinazioni fino a martedì nel rispetto della preregistrazione curata dalla locale amministrazione comunale, mentre la Croce Rossa ha supportato le attività propedeutiche all’accesso alla struttura e personale dell’esercito è intervenuto per consentire il regolare afflusso degli utenti nel rispetto delle misure di prevenzione, ad iniziare dal distanziamento sociale.

“Da martedì scorso i nostri operatori sono impegnati a Lampedusa e Linosa per vaccinare i cittadini della prima terra di confine d’Europa – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – il bilancio della prima fase riservata alla popolazione target è sicuramente positivo. Adesso ci aspettiamo una risposta convinta e massiccia anche dalla campagna aperta a tutti. Le oltre 400 vaccinazioni di oggi e l’ulteriore aumento di somministrazioni previsto nella giornata di domani (domenica 9 maggio) rappresentano un segnale chiaro sulla voglia di mettere fine all’emergenza pandemica. Un sentito ringraziamento va al personale sanitario impegnato a Lampedusa, oltre che ad Esercito e Croce Rossa per il prezioso supporto”.