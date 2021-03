uno dei bambini più piccoli della sicilia ad aver contratto il virus

E’ guarito dal Covid19 il piccolo Francesco, nato il 18 febbraio scorso

A pochi giorni dalla nascita era risultato positivo al virus

Grande gioia a Porto Empedocle

Il commento del sindaco della cittadina e della mamma del neonato

Guarito dal covid-19 il piccolo Francesco, uno dei bambini più piccoli della Sicilia ad avere contratto il virus.

E’ nato il 18 febbraio scorso, e dopo pochi giorni dalla nascita è risultato positivo insieme alla sua famiglia.

Una notizia che aveva scosso non poco non solo Porto Empedocle, città dove vive il piccolo, ma anche tantissima altra gente.

Il piccolo guerriero simbolo di speranza

Finalmente la bella notizia. Il piccolo guerriero, come è stato definito da tanti, ha vinto questa dura battaglia.

“Francesco – scrive la sindaca di Porto Empedocle, Ida Carmina sui social – è simbolo di speranza per tutta la città”.

“Cominciamo la settimana con una notizia che apre il nostro cuore alla speranza e ci riempie di gioia.

Il nostro piccolo Francesco e la sua famiglia sono guariti dal covid. Il piccino è nato il 18 febbraio 2021.

Penso che sia uno dei più piccoli contagiati di tutta la Sicilia .

Ma il nostro piccolo guerriero ce l’ha fatta”.

“Ed io a nome di tutta la città – dice Carmina – gioisco della sua forza.

Un pensiero speciale alla mia carissima, mamma coraggio, ieri mia alunna, che nonostante le grandi difficoltà, i naturali momenti di scoramento, ha saputo portare avanti la battaglia contro il Covid con coraggio e determinazione.Sono orgogliosa di lei, come insegnante, come donna è come sindaco. Un bellissimo esempio di Donna empedoclina”.

Il commovente messaggio della mamma di Francesco

Inoltre, la stessa sindaca ha deciso di pubblicare sui social un post commovente della mamma di Francesco: “Quando sei arrivato hai indossato una corona che ci segnerà per il resto della nostra vita. Mi hai fatto capire che sei più forte di quanto potessi pensare. Ho pianto, ho pianto tantissimo, perché pensavo che non ce la potessi fare, così piccolo e indifeso, invece sei qui a dimostrare al mondo intero che un esserino piccolo e indifeso ha saputo portare alla grande questa corona, che nessuno mai potrà più toglierti, perché oltre ad essere un guerriero, sei anche il nostro re”.