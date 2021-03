Sono 799 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.280 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi al 3,4%. La regione oggi è settima per numero di contagi giornalieri scalando due posizioni.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.607. Il numero degli attuali positivi è di 17.417 con 417 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 358.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1009, 36 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 133, quattro in più.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo 389, Agrigento 118, Catania 75, Siracusa 58, Messina 51, Caltanissetta 48, Enna 25, Trapani 20, Ragusa 15.

I dati della settimana conclusa ieri

Su base settimanale con calcoli conclusi prima del bollettino di oggi continua la crescita del contagio da Covid19 in Sicilia e anche i dati elaborati su base settimanale confermano che nel corso della settimana appena conclusa c’è stato un ulteriore incremento dei nuovi positivi in Sicilia e un aumento anche dei ricoverati, delle persone in isolamento domiciliare e dei deceduti.

I nuovi positivi in una settimana

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5812, il 15,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 13,9%. I tamponi positivi sono pari al 14,2% delle persone testate, in aumento rispetto al 13,4% della settimana precedente. Questo porta il numero degli attuali positivi a 17000, 808 in più rispetto alla settimana precedente.

I malati

Le persone in isolamento domiciliare sono 16027, 711 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 973, di cui 129 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 97 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 4 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 50 nuovi ingressi in terapia intensiva e questo è un dato parzialmente positivo visto che gli ingressi sono diminuiti del 12,3% rispetto ai 57 della settimana precedente.

I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,8%).

Cresce il numero dei guariti ma anche le vittime

Il numero dei guariti (150068) è cresciuto di 4851 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’87,4% (era l’87,6% domenica scorsa).

Nella settimana le persone decedute sono state 153, il 77,9% in più rispetto agli 86 della settimana precedente. Complessivamente le persone decedute sono 4583 e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,7% (come domenica scorsa).