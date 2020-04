La storia

Cittadinanza onoraria ad Anthony Fauci l’immunologo italoamericano originario di Sciacca ed a capo della task force della Casa Bianca per la lotta al Covid 19. La proposta è stata lanciata da Francesco Fauci, documentarista di Tele Radio Sciacca e sarà uno dei provvedimenti che saranno adottati nel più breve tempo possibile, ovvero quando, passata questa emergenza, si riprenderanno i lavori consiliari. Così ha dichiarato il sindaco di Sciacca Francesca Valenti durante un successivo collegamento con il programma della Rai.

La proposta è partita lo scorso 3 marzo, quando Francesco Fauci è stato stato ospite nella trasmissione di Radio Rai 1 dal titolo “Tra poco in edicola” condotto da Stefano Misurati, ovvero la rassegna stampa notturna di Radio1 per conoscere in anteprima le prime pagine dei principali quotidiani e settimanali italiani.

Nel corso del programma radiofonico c’è stato anche un collegamento dagli Stati Uniti dove un giornalista ha illustrato la figura professionale di Anthony Fauci, sono state raccontate anche le origini della famiglia, del padre e della sua farmacia dove Anthony, che era il più piccolo dei fratelli lavorava come garzone di bottega distribuendo i farmaci richiesti.

La prossima settimana, sui canali radiofonici della Rai ci sarà una nuova puntata di “Tra poco in edicola” con ospite proprio Anthony Fauci, il Sindaco Francesca Valenti e il documentarista saccense Francesco Fauci.