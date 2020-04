L'emergenza

Arrivano in Sicilia altre sei barelle in alto biocontenimento per il trasporto dei pazienti nei casi di Covid19 e di altre malattie infettive e diffusive. L’acquisto è stato concertato dal CdA della Seus (composto dal presidente Davide Croce e da Pietro Marchetta e Tania Pontrelli) con l’Assessorato regionale alla Salute guidato da Ruggero Razza, rappresentato durante la consegna delle prime due barelle all’aeroporto militare di Boccadifalco da Francesco Muscarella, dirigente responsabile del Servizio 6 “Emergenza-urgenza sanitaria”.

Le barelle sono con lo spazio sovrapposto per realizzare un’area ed un’atmosfera di contenimento a garanzia della protezione di operatori e di altri soggetti nei confronti dell’esposizione ad agenti potenzialmente infettivi. In particolare, le due barelle già consegnate sono utilizzabili oltre che nelle ambulanze anche per i lunghi tragitti, cioè nell’elisoccorso.

Queste barelle garantiscono oltre 100 scambi d’aria ogni ora e condizioni di sicurezza grazie alla corretta gestione delle funzioni vitali del paziente trasportato, all’idoneità del sistema di filtrazione di tipo assoluto, al gradiente di pressione negativa in operatività ed alle prestazioni dell’impianto elettrico e termico.

Si chiama “Health Biosafety Training” il primo approccio con le procedure che formano soggetti per il trattamento del virus. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il ministero della Salute, e nasce dalla collaborazione tra assessorato della Salute della Regione siciliana, Asp di Ragusa, Asp di Trapani e Ordine dei medici di Palermo.

“Health Biosafety Training” è il primo progetto italiano che affronta le procedure di biocontenimento. Si tratta di formare tutti i soggetti coinvolti nella gestione di un’emergenza sanitaria attraverso cicli formativi periodici in grado di mantenere e validare costantemente i livelli di preparazione dei discenti attraverso test di valutazione.

Health Biosafety Training prevede lezioni frontali per le esercitazioni-simulazioni e lezioni teoriche in biocontenimento, anche in e-learning, destinate a tutto il personale delle Aziende sanitarie regionali, della Seus 118 dell’Usmaf-Sasn del ministero della Salute, ma anche della polizia, carabinieri nas, guardia di finanza, guardia costiera e capitaneria di porto.

