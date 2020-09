I focolai

In pochi giorni a Sciacca si registrano 17 persone positive al Covid19 . Solo oggi si è appreso di 5 tamponi risultati positivi. “Una giornata nera, la situazione rischia di essere fuori controllo”, ha detto il sindaco Francesca Valenti.

Dopo i casi delle scorse settimane riguardanti due vacanzieri diciottenni tornati rispettivamente dalla Croazia e da Malta (nel frattempo entrambi guariti), un nuovo focolaio di contagi era stato generato da un matrimonio (risalente ormai allo scorso 31 agosto). Cluster che ha riguardato anche il vicino comune di Cattolica Eraclea (paese d’origine dello sposo), dove i casi al momento sono 7, mentre ad essere in auto isolamento sono almeno un’ottantina di persone. I contagi nel frattempo hanno costretto alla chiusura le attività di due parrucchieri e un calzolaio. Oggi a chiudere (su richiesta dell’Asp di Agrigento che è risalita all’origine degli ultimi contagi) sono stati i titolari di un pub e quelli di una pizzeria del centro, che hanno appurato la positività di due dipendenti.

Nei prossimi giorni i rispettivi staff dovranno essere sottoposti a tampone prima di potere avere il via libera a riaprire i battenti. Due dei positivi al Covid-19 di Sciacca sono stati ricoverati al reparto di Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. “È necessario – ha aggiunto Valenti – disincentivare riunioni e feste private, perché i focolai si innescano lì. E i giovani devono stare attenti e rispettare le indicazioni”.

Sono 96 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 2043 positivi di cui 173 ricoverati in ospedale, 14 in terapia intensiva, 1.856 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.596 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 5498. I guariti sono 41.

Sul fronte della distribuzione territoriale 8 nuovi positivi a Agrigento, 15 a Catania, 2 a Enna, 8 a Messina, 26 a Palermo di questi due migranti all’hotspot di Lampedusa, 4 Ragusa, 9 Siracusa e 24 a Trapani.