Il pensiero del dirigente di Forza Italia

“Sono stato a Lampedusa e mi convinco sempre di più che Ast aeroservizi lì ha bisogno di esprimere una governance più robusta e presente. Forza Italia vuol esserci, perché crediamo fortemente nelle potenzialità di questo territorio”. Lo dice Eusebio Dalì, vice presidente dell’AST e dirigente di Forza Italia.

Il politico aggiunge: “Ne parlerò pertanto col presidente Tafuri, che bene sta facendo in Ast, ma la cui autonomina ad amministratore unico di Ast aeroservizi mi desta non poche perplessità, se non altro sul piano dell’opportunità politica. Più volte gli ho manifestato ciò, adesso serve che si prenda, insieme, una decisione”.