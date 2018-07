oggi la manifestazione per le strade del paese

San Biagio Platani, piccolo paese dell’entroterra agrigentino, noto per “Gli Archi di Pasqua”, stamane è sceso compatto per le strade del comune a urlare i propri disagi logistici ed economici.

“Un intero paese scende in piazza per urlare sull’aumento sproporzionato della Tari e dell’acqua, peraltro ricevendo servizi pessimi ed erogazione dell’acqua una volta a settimana. Il paese – scrivono gli organizzatori della protesta – è sporco come se ci vivessero bestie. Nessuna derattizzazione e disinfestazione. Strade sudicie, e dire che è stato uno dei primi comuni che ha iniziato a fare la raccolta differenziata (dieci anni fa, quando funzionava era al 70%). I cittadini fanno la raccolta per tenere la munnizza a casa a marcire in quanto il servizio è confuso e irregolare”.

E ancora: “Il paese è commissariato per cause note alla cronaca e il commissario fa semplicemente il ragioniere per far quadrare i conti. Le scellerate e allegre amministrazioni precedenti e i tagli degli ultimi anni, un mixer deleterio per le tasche, già povere, dei sambiagesi. Un paese svuotato di giovani e meno giovani, e a chi rimane si chiede il sangue”.