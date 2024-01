Proseguono le indagini, disposto dissequestro delle salme

I carabinieri del reparto investigativo scientifico di Messina sono entrati in azione nelle abitazioni di Delia Zarniscu e Maria Rus, in via Vinci e vicolo Avenia, a Naro, dove sono state barbaramente massacrate nella notte fra giovedì e venerdì. Gli investigatori hanno svolto i primi accertamenti ai quali erano stati convocati anche le parti ovvero il legale Diego Giarratana, difensore dell’unico indagato, il 24enne romeno Omar Edgar Nedelcov e i familiari delle vittime.

La figlia e il genero di Maria Rus, la 54enne uccisa e poi data alle fiamme al pianterreno della residenza di vicolo Avenia, hanno nominato come difensore l’avvocato Calogero Meli. Al momento sembra essere esclusa la presenza di liquido infiammabile nell’abitazione della seconda vittima. Circostanza che allontanerebbe l’ipotesi di una premeditazione.

Disposto il dissequestro delle salme, via libera ai funerali

Intanto il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il pubblico ministero Elettra Consoli hanno disposto il dissequestro delle salme dando il via libera ai funerali.

A Naro annunciata marcia dei 200 passi per ricordare le vittime

Potrebbe esserci anche il console della Romania alla marcia dei 200 passi, la distanza tra le abitazioni di Maria Rus e Delia Zariscu, massacrate nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana a Naro, in provincia di Agrigento. A organizzare l’iniziativa, venerdì alle 17, è il sindaco Maria Grazia Brandara che invita i suoi concittadini a partecipare in massa.

Il ricordo di Delia e Maria

“I fatti di inaudita violenza che ci hanno tristemente portato alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali, con la barbarie che ha caratterizzato l’uccisione di Delia e Maria, hanno raccolto lo sdegno, la solidarietà, il dolore profondo di una popolazione, quella narese, profondamente ferita in quelli che sono i suoi valori e la sua educazione al rispetto dell’altro”, dice Brandara. Ci sarà un momento di raccoglimento e commemorazione in piazza Cesare Battisti, davanti la chiesa di Sant’Erasmo e a conclusione della marcia dei 200 passi, fra via Vinci e vicolo Avenia dove sono avvenuti i due omicidi, verranno portati dei fiori davanti alle porte delle case delle due donne uccise, che sono state uccise in maniera estremamente brutale, con dei particolari agghiaccianti e che hanno sconvolto l’opinione pubblica.

Il sindaco: “Partecipiamo in massa”

“La marcia partirà da piazza Cesare Battisti – spiega il sindaco di Naro – alla quale dovrebbe prendere parte – arriverà conferma nelle prossime ore – anche il console della Romania che è stato da me invitato. Per questo, per testimoniare ancora come abbiamo da subito fatto, il nostro impegno collettivo contro la violenza, invito cittadini, associazioni e i tantissimi che hanno vissuto come lutto personale la morte di Delia e Maria, a partecipare alla manifestazione che sarà un tributo silenzioso e commosso verso due donne, che mai avremmo voluto, rappresentassero in questo modo, l’affermazione della loro libertà di opporsi ad una prevaricazione e una violazione della propria volontà”.