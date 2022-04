Scia di incidenti stradali in Sicilia

Incidente mortale nella strada che collega Raffadali ad Agrigento. Un cinquantaseienne, Ernesto Casella, di Caltagirone, è morto in un incidente stradale lungo la statale che collega Agrigento con Raffadali.

Nel sinistro – all’altezza del bivio di contrada Borsellino – sono state coinvolte una Xsara Picasso e una Renault Kajar.

Il cinquantaseienne era al volante della prima vettura. Sull’altra c’era invece una donna che è rimasta gravemente ferita e che è stata portata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, due ambulanze del 118 e i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento. L’impatto fra le due macchine è stato frontale e violentissimo. Il cinquantaseienne è morto sul colpo.

Travolto e ucciso da un furgone mentre cammina per strada. Un altro incidente che vede una vittima in Sicilia. Questa volta l’incidente è avvenuto nel pieno centro cittadino di Nicosia, in provincia di Enna. La vittima è Giuseppe Casabona, 54 anni.

L’uomo sarebbe stato travolto mentre attraversava la strada. Casabona era molto conosciuto a Nicosia perché da decenni si occupava di organizzare spettacoli, manifestazioni di piazza, rievocazioni storiche che spesso presentava. Casabona era sposato e padre di due figli.

Investito in pieno centro

Secondo quanto si apprende, l’uomo è stato investito in pieno da un furgone in via Bernardo di Falco, arteria principale della cittadina che porta alla piazza principale e dove si trovano numerosi uffici pubblici e attività commerciali. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il mezzo non procedesse a velocità sostenuta ma si tratta di una tesi che dovrà essere confermata dai rilievi delle autorità intervenute.

Una tragedia

Non si esclude al momento che l’uomo sia scivolato cadendo proprio mentre sopraggiungeva in mezzo che lo ha travolto, ma l’esatta dinamica sarà ricostruita dai rilievi della polizia stradale e dei vigili urbani. Casabona era molto conosciuto a Nicosia perché da decenni si occupava di organizzare spettacoli, manifestazioni di piazza, rievocazioni storiche che spesso presentava. Casabona era sposato e padre di due figli.

A Villabate schianto in autostrada

Incidente sull’autostrada Palermo Catania all’altezza di Villabate. Avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro un muretto. Lunghe code sull’autostrada Palermo-Catania questa mattina all’altezza di Villabate, direzione Palermo, per un incidente in cui è rimasta coinvolta una Toyota Yaris guidata da una donna. L’automobilista, per cause da accertare, avrebbe urtato la parete spartitraffico in cemento alla sua sinistra per poi fermarsi quasi al centro della carreggiata.

I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 che hanno portato la donna al pronto soccorso dove, superato il triage, le è stato attribuito il codice verde. Sul posto gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità. Dalle prime informazioni non risultano altri mezzi coinvolti. Sino all’arrivo del carro attrezzi per la rimozione del mezzo sarà percorribile solo la corsia di marcia.