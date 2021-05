I carabinieri di Canicattì hanno effettuato un blitz nello storico quartiere di Borgalino dove, nel corso di una perquisizione, hanno sequestrato un ingente quantitativo di marijuana.

L’ispezione delle numerose case apparentemente abbandonate nel centro storico della città ha condotto i militari in via Suor Maria, dove è stato scoperto un centro di stoccaggio della droga: una parte della marijuana era messa ad essiccare, mentre una parte più consistente, ritrovata dagli investigatori occultata nel sottotetto dell’immobile, era già confezionata per essere smerciata.

I 2 kg. di marijuana sequestrati, che verranno campionati ed analizzati dal competente laboratorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, avrebbero fruttato diverse migliaia di euro una volta immessi sul mercato dello spaccio.

Precedenti in giro per la Sicilia

Sono parecchi i precedenti del genere in Sicilia. Un magazzino simile era stato rinvenuto nel Palrmitano. Otto chili di marijuana e 40 piante erano state trovate dai carabinieri in un casolare abbandonato che si trova tra i monti di Contrada Riena e della Contrada Caruso nel comune di Castronovo di Sicilia nel maggio di 4 anni fa.

Insieme alle piante i militari hanno trovato e sequestrato tutto il materiale necessario per la coltivazione. Sono in corso indagini per risalire a chi ha realizzato la piantagione.

I corrieri

Più di recente è cresciuto anche il fenomeno dei corrieri che trasportano ingenti quantitativi. La Polizia di Stato ha intercettato un carico di 30 chilogrammi di hashish, appena giunto a Palermo lo scorso 28 aprile. I poliziotti della Squadra Mobile, insieme ai colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in un servizio di controllo nella zona della stazione centrale a procedere al sequestro dello stupefacente ed all’arresto di un cittadino tunisino di 28 anni.

Il giovane era sceso da un pullman proveniente da Messina. Nel corso dei controlli nel controlli il presunto corriere ha spinto gli agenti cercando di fuggire. E’ stato bloccato subito dopo in via Buccola. Nella valigia sono stati trovati 20 pacchi, da 500 grammi di hashish.