I Carabinieri della Stazione di Valderice (TP) hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e detenzioni abusiva di munizioni Paolo Mazzara di 40 anni. Nel corso di un servizio anti droga, con la fondamentale collaborazione dei colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia i Carabinieri di Valderice, insospettiti dai movimenti e dall’andirivieni di persone dalla sua residenza decidevano di perquisire l’intera villa con annesso giardino circostante.

Fatto ingresso all’interno della casa, con non poche difficoltà vista la presenza di tanti gatti e soprattutto di tre pitbull che venivano da subito portati altrove dal proprietario al fine di non disturbare l’operato dell’unità cinofila, proprio il cane “Nadia”, ha trovato sotto il letto 7 grammi di hashish insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. All’interno di un magazzino nel mezzo del grande giardino che circonda l’abitazione sono stati trovati 180 grammi di marijuana, 17 piante di cannabis e 500 euro. Nel magazzino materiale vario per la coltivazione e la concimazione degli arbusti.

Mazzara è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione abusiva di munizionamento per aver detenuto illegalmente 25 cartucce da caccia, trovate dal cane Nadia all’interno di un barattolo in magazzino. Il 40enne arrestato e a seguito dell’udienza di convalida, avvenuta nella mattinata di ieri, sottoposto gli arresti domiciliari.