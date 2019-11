Obbligo di dimora per tre trapanesi

I carabinieri di Valderice (Tp), hanno arrestato tre persone accusate di spaccio di droga anche a soggetti minorenni. I militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di un misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, con cui hanno sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Valderice, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tre persone di Trapani.

Gli arresti arrivano in seguito ad un’attività d’indagine eseguita dai militari del centro trapanese che hanno messo in luce l’attività di spaccio da parte dei tre soggetti. In particolare è stato scoperto che una persona spacciava da circa tre anni mentre gli altri due da poco più di un anno. La droga, per lo più hashish e marjuana, veniva venduta anche a ragazzini minorenni.