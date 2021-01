interrogazione Parlamentare

“Lo scorso giugno la ditta incaricata dal comune di Agrigento ha spianato e distrutto le dune della spiaggia di Maddalusa”. Lo denuncia Mareamico Agrigento.

Distrutte le dune della spiaggia



“Dovevano usare mezzi gommati ed invece sono scesi in spiaggia con una ruspa, dovevano mantenere il regime dunale e non estirpare la vegetazione spontanea ed invece hanno distrutto tutto. E tutto ciò senza che il committente, il Comune di Agrigento, controllasse e intervenisse a fermare questo scempio”. Questo quanto riporta l’associazione ambientalista. Le successive ispezioni delle Autorità, a seguito della segnalazione di Mareamico, hanno documentato i danni arrecati alla natura. E nulla è stato fatto per ripristinare i luoghi. Oggi, grazie alla risposta all’interrogazione Parlamentare dell’Onorevole Catanzaro, la Regione ha certificato tutto. Speriamo che ora qualcuno paghi per tali gravi errori.

Sulla spiaggia ritrovata anche una testuggine

L’associazione ambientalista Mare amico di Agrigento ha rinvenuto sulla battigia della spiaggia di Maddalusa, ad Agrigento, una grossa testuggine Caretta caretta, di circa 40 chilogrammi, portata a riva dall’ultima mareggiata. Il povero rettile era in pessimo stato di salute: giaceva immobile sulla riva, aveva perso la zampa anteriore destra ed anche quella posteriore sinistra era in cattive condizioni e tutto il suo corpo era aggredito da parassiti.

L’animale al centro di recupero fauna selvatica

Dopo averla portata al riparo e riscaldata, la tartaruga ferita è stata trasportata al centro di recupero fauna selvatica di Cattolica Eraclea, per il controllo veterinario e le cure. “Si spera che dopo le amorevoli cure del centro, possa riprendersi presto e tornare in mare”, dicono gli attivisti di Mare amico Agrigento.