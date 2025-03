Cinque sì (compreso l’Udc che altrove a livello regionale sembra scomparso) e due non pervenuti. Parte da Agrigento l’ennesimo appello all’unità del centrodestra in visata delle elezioni nelle ex province de 27 aprile. resta una settimana per presentare le liste ma di accordo non c’è neanche l’ombra.

Il documento appello all’unità

Così parte un documento appello che recita esattamente: “Noi, forze politiche del centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Democrazia Cristiana e UDC – rinnoviamo il nostro appello all’unità in vista delle elezioni provinciali del prossimo 27 aprile, affinché si giunga a una candidatura il più possibile condivisa che rappresenti al meglio l’intera coalizione.

Fin dall’inizio, abbiamo sostenuto l’importanza di presentarci compatti, ritenendo l’unità e la coesione fondamentali per garantire stabilità e buon governo al territorio agrigentino, in coerenza col governo Meloni e il governo Schifani”.

I tavoli regionali ormai senza speranza

“Nei tavoli regionali, abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento responsabile e aperto al confronto, dimostrando disponibilità a trovare una sintesi tra le diverse sensibilità del centrodestra, anche facendo un passo indietro e offrendo la candidatura a presidente della provincia a sindaci rappresentativi di tutti i partiti della coalizione, senza egoismi o pregiudizi. Lo stesso spirito ha animato il confronto ai tavoli provinciali, dove abbiamo lavorato con determinazione per favorire una candidatura forte, mostrando apertura e buon senso per evitare divisioni incomprensibili agli occhi dei nostri elettori, che hanno sempre premiato la nostra unità con vittorie”.

Ci rivolgiamo a Forza Italia ed MpA

“In quest’ottica, ci rivolgiamo agli amici di Forza Italia e MPA, nonostante ad oggi non siano stati colti i nostri appelli e le nostre aperture a loro candidature, continuiamo ad appellarci al buonsenso e alla coerenza politica e, rompendo indugi e ipocrisie che i tempi non permettono, proponiamo la candidatura autorevole del Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, certi che possa rappresentare la soluzione ideale per una candidatura credibile e vincente, capace di unire e incarnare i valori e gli ideali del centrodestra”.

“Un amministratore di comprovata esperienza, che ha già dimostrato con i fatti di saper lavorare per il bene della propria comunità e per la provincia”.

Pronti a fare la nostra parte

“Ribadiamo la nostra piena disponibilità al dialogo per raggiungere quella naturale intesa, affinché anche in ambito provinciale la coalizione si presenti compatta, in coerenza con la linea politica che a livello regionale vede il centrodestra sostenere il governo Schifani, evitando così il paradosso che potrebbe verificarsi solo ad Agrigento, ovvero di una competizione elettorale tra due candidati di centrodestra, in assenza di un candidato espressione del pd e del centrosinistra, come sarebbe logico”.

“Noi come forze politiche di centrodestra siamo pronti a fare la nostra parte, con una proposta seria per garantire una guida solida e riconosciuta per il nostro territorio, certi che serietà e correttezza paghino sempre, in politica come nella vita”.

Fin qui il documento ma ora resta una settimana di tempo e le possibilità di accordo sono sempre più risicate