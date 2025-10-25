Momenti di grande apprensione a Raffadali, in provincia di Agrigento, per la scomparsa di un uomo di 36 anni, Ivan Di Caro. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe uscito di casa nella mattinata di giovedì per recarsi all’ufficio postale del paese, ma non vi avrebbe mai fatto ingresso. Da allora, di lui non si hanno più notizie.

L’allarme dato dalla fidanzata

A dare l’allarme è stata la fidanzata, preoccupata per il mancato rientro. I due, secondo quanto si apprende, a breve si sarebbero dovuti sposare.

La Prefettura di Agrigento ha immediatamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo carabinieri, polizia, vigili del fuoco e volontari della protezione civile.

Si cerca l’auto con cui si è allontanato

L’uomo si sarebbe allontanato a bordo di una Fiat Panda celeste, targa FP721TW. Le forze dell’ordine invitano chiunque l’abbia visto o abbia informazioni utili a contattare immediatamente il 112 o a contattare il numero unico d’emergenza 112.

Secondo le prime informazioni, il 36enne soffrirebbe di alcuni problemi di salute, motivo per cui la preoccupazione dei familiari e degli amici è ancora più forte. Le ricerche sono in corso in tutta l’area del comune di Raffadali e nei territori limitrofi.

Ritrovato dopo ore

L’uomo è stato ritrovato dopo oltre 24 ore, nella serata di venerdì dagli uomini delle volanti della questura di Agrigento. Il giovane si trova adesso in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione.

Al momento del ritrovamento ai poliziotti è, però, apparso in stato confusionale e epr questo hanno optato per le verifiche in ospedale