La promessa fatta ai cittadini di Ravanusa in piazza diventa un atto amministrativo concreto. L’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità ha emanato il decreto di finanziamento da 24 milioni di euro destinato alla ricostruzione, riqualificazione e al rilancio del comune agrigentino, sconvolto cinque anni fa dalla terribile esplosione causata da una fuga di gas che costò la vita a dieci persone.

I fondi arrivano dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), frutto dell’accordo siglato tra il governo nazionale di Giorgia Meloni e la Regione Siciliana guidata dal presidente Renato Schifani.

Tre interventi per far rinascere la città

Il piano di rilancio per l’area colpita dalla tragedia non si limiterà alla sola messa in sicurezza, ma punterà a ridisegnare il tessuto urbano e sociale della comunità attraverso tre pilastri fondamentali:

Il Parco della Memoria: Nel luogo esatto della tragedia nascerà un parco urbano pubblico attrezzato. Sarà intitolato al piccolo Samuele, la vittima più giovane della strage, e concepito come uno spazio aperto dove la memoria conviverà con la vita quotidiana dei cittadini.

Nuovi alloggi e spazi culturali: Sono previste nuove abitazioni per le famiglie rimaste colpite dal disastro. Gli interventi includono la demolizione e la ricostruzione di immobili degradati, oltre al restauro di un edificio che sarà destinato a funzioni culturali ed espositive.

La rinascita del Cineteatro Trento: Verrà interamente recuperato lo storico cineteatro cittadino, da sempre punto di riferimento generazionale per la cultura e l’aggregazione dei ravanusani.

Le reazioni: “Ravanusa ha già aspettato abbastanza”

Soddisfazione espressa dai vertici del governo regionale, che hanno sottolineato la sinergia tra i vari rami dell’esecutivo.

“Avevamo assunto un impegno nei confronti di Ravanusa e oggi lo manteniamo – dichiara l’assessore al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino –. Con questo decreto compiamo un passo decisivo per dare concretezza al futuro dell’intera comunità. Un grazie va al presidente Schifani e al collega Aricò per il lavoro portato avanti insieme”.

Le fa eco l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò: “Quando sono andato a Ravanusa avevo detto ai cittadini che la Regione non li avrebbe lasciati soli. Adesso la priorità assoluta è accelerare l’avvio dei cantieri. Gli uffici dell’assessorato seguiranno i passaggi passo dopo passo, perché Ravanusa porta ancora addosso una ferita profonda e ha già aspettato abbastanza”.