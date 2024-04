Sono gli agenti liberi professionisti che operano nella banca

Dopo Palermo nasce anche ad Agrigento il coordinamento My Agents Fabi Unicredit, che interessa la rete di agenti, liberi professionisti/partite iva che operano nella rete commerciale della banca in sinergia con le filiali. Ne danno notizia Gabriele Urzì dirigente nazionale Fabi e Francesco Urso Coordinatore della Fabi di Agrigento.

Il ruolo dei promotori secondo la Fabi

“Siamo soddisfatti del grande interesse che è nato per la nostra iniziativa di dare rappresentanza e voce ad una categoria, altamente professionale, di lavoratori che, per la natura del loro contratto, ad oggi non avevano avuto nessuno che si occupasse delle loro esigenze o problematiche. I My Agents in Unicredit sono agenti sono iscritti all’Oam, organismo che gestisce gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ed hanno un rapporto di lavoro autonomo in esclusiva di agente in attività finanziaria con Unicredit. La Fabi, il sindacato maggiormente rappresentativo nel settore bancario, interloquisce con Oam a tutti i livelli. Vogliamo sottolineare che i promotori svolgono un ruolo essenziale in Unicredit, in sinergia con i dipendenti della rete commerciale.

Anche in provincia di Agrigento, dove sono presenti circa 12 agenti con un negozio finanziario in centro città, con il bagaglio di conoscenze delle problematiche e delle opportunità che caratterizzano il settore, ci adopereremo affinché anche questa categoria di lavoratori sia messa nelle migliori condizioni di svolgere il proprio lavoro. I My Agents – concludono Urzì e Urso – svolgono una attività importantissima che rappresenta un valore aggiunto per Unicredit intercettando, spesso, un business che le filiali non riuscirebbero a raccogliere. Continueremo a lavorare e a creare una rete di rappresentanza sempre più capillare che, con grande soddisfazione, vediamo crescere sempre più anche in questo comparto”.