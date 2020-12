Favoreggiamento immigrazione, archiviata inchiesta su nave Mare Jonio

Favara sommersa dai rifiuti come Palermo, arriva Striscia la notizia (FOTO)

I netturbini sono senza stipendioda tre mesi perchè il Comune nonpaga l'azienda per la rccolta dei rifiuti ma ilsindaco allarga le braccia "In troppi non pagano la Tari e non abbiamo i soldi per le spese"...