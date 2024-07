È successo a Favara

Grave e drammatico incidente domestico ieri mattina a Favara, nell’Agrigentino, dove una donna di mezza età ha riportato ustioni al volto e al torace mentre stava accendendo un barbecue nel giardino della sua abitazione in via Capitano Callea.

L’incidente

Secondo una prima e frammentaria ricostruzione, la donna stava utilizzando del liquido infiammabile, presumibilmente alcol, per accelerare l’accensione della carbonella. A quel punto, una fiammata di ritorno, alimentata anche dalle forti folate di vento, l’ha avvolta improvvisamente. Investita dalle fiamme, ha riportato ustioni gravissime.

L’allarme dei familiari

Immediato l’intervento dei familiari presenti che hanno dato l’allarme e un’ambulanza del 118 è giunta sul posto per i primi soccorsi.

In elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Catania

Tuttavia, vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferire rapidamente la donna al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Giunta in elicottero all’ospedale, è stata affidata alle cure dei medici. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato vaste ustioni al volto e al torace. I sanitari sono cautamente ottimisti, anche se la situazione clinica resta delicata.

Indagano i carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale tenenza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Scoppia la bottiglietta dell’alcool per il barbecue

Ad inizio aprile, una bimba di 3 anni si trova ricoverata nel centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo in gravissime condizioni con bruciature di secondo grado su molte parti del corpo dopo essere stata investita da un improvviso ritorno di fiamma mentre è stato acceso il barbecue per il pranzo in una villetta nel palermitano.

Uno dei familiari stava accendendo la brace quando la bottiglietta di alcool utilizzata ha preso fuoco e ha investito la bimba. La piccola è stata portata in ospedale e poi al centro grandi ustioni.