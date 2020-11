Indagini dei carabinieri

Un giovane di 27 anni, Carmelo Pontillo, è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente all’alba di oggi sulla Ss 122 nel tratto che collega Canicattì con Castrofilippo ed il vecchio tracciato della Ss 640 Porto Empedocle-Caltanissetta.

Pontillo si trovava alla guida della sua auto quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un cancello.

L’automobilista è morto subito dopo il ricovero nell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia, carabinieri e personale dell’Anas. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi.