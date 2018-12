Avrebbe percepito indebitamente la somma di 30mila euro

Un 60enne agrigentino residente a Pont Canavese, in provincia di Torino, è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dell’Inps. L’uomo si è finto cieco per anni percependo una pensione di invalidità che gli avrebbe fruttato 30mila euro.

Come scrive grandangoloagrigento.it, l’uomo, che percepiva anche una pensione di anzianità, risultava cieco per l’Inps e per questo gli era stato riconosciuto il diritto ad una pensione di invalidità. Ma il 60enne era perfettamente in grado di compiere qualsiasi attività senza alcun ausilio: si recava al bar dove leggeva i giornali e consultava il suo smartphone, attraversava la strada e faceva la spesa, postava su Facebook foto e video in cui, tra le altre cose, tagliava assi di legno servendosi di un seghetto alternativo.

Nel corso degli anni, il pensionato avrebbe incassato 30mila euro. L’uomo è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato e rischia fino a due anni di carcere oltre a dover restituire le somme precepite indebitamente.

