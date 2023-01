Il Cga si esprime su un ente dell’Agrigentino

Ancora un ricorso all’Avviso 8 e ancora una modifica alla graduatoria. Nonostante siano passati ben 7 anni dal bando emanato dalla Regione ancora si discute sui criteri di finanziamenti decisi all’epoca per gli enti di formazione. L’ente centro studi “Pirandello” di Bivona dopo sette anni e diversi ricorsi ha ottenuto il riconteggio dei punti in graduatoria. E adesso viene riammesso in graduatoria per ottenere i fondi regionali previsti dall’Avviso 8. Lo hanno deciso i giudici del Cga che hanno accolto il ricorso presentato dall’ente assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza.

Indicazione non corretta e punteggio falsato

L’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione aveva indetto nel 2016 una procedura. Si andavano a finanziare percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia. Nella prima stesura il cento studi era stato escluso dalla graduatoria. Nel corso di un controllo l’ente di formazione aveva verificato che nella domanda di partecipazione c’era un’indicazione non corretta che aveva falsato il punteggio.

La Regione non aveva rivisto il punteggio

Nonostante la richiesta l’amministrazione regionale non aveva corretto il punteggio. Da qui è scattato il ricorso all’Avviso 8. I giudici amministrativi hanno accolto le istanze dei legali e imposto la correzione della scheda che consentirà al centro studi di entrare in graduatoria e ottenere i finanziamenti.

Una storia infinita

L’Avviso 8 è rimasto impantanato per anni, aggrovigliato nei problemi tecnici, burocratici e anche di limitatezza delle risorse a disposizione della Regione. Lo scorso anno il governo siciliano ha messo a disposizione ulteriori 12 milioni di euro per finanziare altri 21 progetti legati proprio all’Avviso 8 e mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia. La nuova graduatoria ha così autorizzato un totale di 156 progetti proposti da circa 50 enti e finanziati con 136 milioni di euro dal Fondo sociale europeo. La definizione della graduatoria andò a rimodulare nuove risorse per 16 enti di formazione. Gli enti hanno presentato progetti per un finanziamento totale di circa 120 milioni di euro.