E' morto a causa di un brutto male

Saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Maria Ausiliatrice di Canicattì (Agrigento) i funerali di Vincenzo Lo Giudice, l’ex deputato regionale ed ex assessore siciliano morto ieri all’età di 85 anni. Nato a Canicattì il 30 novembre del 1939, è stato parlamentare all’Ars per due legislature e assessore regionale ai Lavori pubblici. Venne condannato in via definitiva nel contesto dell’inchiesta “Alta mafia” e scontò 10 anni di reclusione.

Lutto nell’arma dei Carabinieri

Lutto nell’arma dei carabinieri. E’ morto l’appuntato Francesco Ciccariello all’età di 55 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Originario di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, Ciccariello ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della giustizia: per sette anni ha lavorato nelle località di Isola delle Femmine, Carini e Terrasini dove con grande umiltà e determinazione ha prestato il suo servizio. “Una grande perdita” scrivono gli abitanti della comunità cittadina; la notizia della sua dipartita ha suscitato profondo cordoglio. In tanti si stringono attorno alla moglie Paola e ai due figli, Concetta e Gianluca.

Il ricordo

Colleghi, amici e cittadini lo ricordano non solo come un professionista, ma anche come un uomo dal grande valore umano, sempre disponibile a supportare chiunque. Il suo impegno e la sua dedizione a lavoro è un tratto d’istintivo che ha reso Francesco una persona stimata da tutti.

“Notizia veramente devastante. Tutti coloro che hanno incrociato nel proprio cammino terreno il caro Francesco sono a conoscenza che se n’è andato una gran persona perbene. È stato un dono bellissimo averlo conosciuto.” – scrive un utente sui social -.

Il cordoglio

La comunità di Saertano è in lutto per la scomparsa di Francesco Ciccariello. “Il nostro pensiero e cordoglio va la nostro amico e compagno Gianluca, a Concetta e Paola e a tutti i suoi cari. Siamo qui per voi, sostenervi con la stessa forza e tenacia che ha sempre contraddistinto Francesco” – scrivono i rappresentanti dell’Olimpic Saertano -.

Francesco è stato un carabiniere esemplare, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. il sindaco e l’amministrazione comunale hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria, sottolineando: “Al carabiniere, all’uomo, all’amico, il saluto mio e di tutto il Comune. A Paola, Concetta e Gianluca le condoglianze e l’abbraccio di tutta Saertano”.

La Contrada tutta si unisce al dolore della famiglia Ciccariello, riconoscendo in Francesco una persona meravigliosa e rara. “Uomini come lui sono perle rare ed è stato un onore conoscerlo” – hanno aggiunto i membri della comunità – evidenziando il vuoto che la sua perdita lascia tra le persone che lo hanno amato.