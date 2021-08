A San Leone

Rubano la borsa in un hotel a una ragazza

La ragazza denuncia a i carabinieri che avviano le indagini

Due agrigentini identificati grazie alle videocamere e denunciati

Si è conclusa con la denuncia a piede libero a carico di due giovani agrigentini di 22 anni, l’indagine lampo condotta dai Carabinieri della Stazione di Villaseta (AG) che il 24 agosto hanno ricevuto la denuncia di furto da parte di una studentessa di 21 anni.

Il furto della borsetta

La vittima ha denunciato che nel corso della serata del 24 agosto, mentre si trovava presso il locale La Perla di San Leone, ha subito il furto della propria borsa contenente il portafoglio, documenti personali e il telefono cellulare. I militari dell’Arma, dopo aver eseguito un sopralluogo, hanno visionato i filmati della videosorveglianza, ricostruendo le fasi salienti del furto, arrivando anche a identificare i responsabili.

Beccati dalle videocamere

I due, approfittando di un momento di distrazione della ragazza, si sono impossessati della borsa allontanandosi dal locale. A carico dei due ragazzi, in data 27 agosto, è stata depositata informativa di reato presso la Procura della Repubblica di Agrigento, che valuterà le rispettive responsabilità in relazione all’ipotesi di furto aggravato in concorso. Le indagini proseguono per la ricerca della refurtiva.