Giovani in delirio al concerto di Geolier all’Area Summer Club di Agrigento. L’evento, dopo essere stato annullato causa maltempo, ieri sera si è svolto senza intoppi. Tantissimi i ragazzi che hanno cantato e ballato insieme al cantante napoletano, idolo dei giovanissimi. Il rap targato Napoli di Geolier non ha deluso, trascinando i suoi fans nelle sue radici riuscendo a superare qualsiasi limite geografico e musical.

Tutti in delirio per il rapper

Un tappeto di folla ha accolto ieri sera il rapper con cori, applausi e cellulari al cielo. Il cantante, ha regalato al suo pubblico un concerto energico e coinvolgente, facendo ballare e cantare tutti i presenti e interagendo con loro. In pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni – ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro – e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video.

Poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni.

Il caos a Palermo e il concerto sospeso

Non era andata altrettanto bene a Palermo, anzi, per colpa di alcuni disordini al suo concerto, a luglio ai Cantieri culturali della Zisa nell’ambito del Green Pop Palermo Fest. L’esibizione del rapper napoletano si è conclusa prima del previsto a causa degli incidenti provocati da un gruppo di giovani che dopo essere saliti sul palco hanno iniziato a lanciare oggetti verso la platea. Dal pubblico si sono levati cori di dissenso, ma il cantante ha dovuto interrompere lo show, scusandosi con i presenti, spiegando che era impossibile andare avanti. Le scene di quanto accaduto sono finite sui social.

Like this: Like Loading...