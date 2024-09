Violento incidente tra tre veicoli sulla Strada Statale 118,con quattro persone ferite. L’incidente è avvenuto nel tratto che collega Agrigento a Raffadali. Tra i feriti, una donna ha riportato le conseguenze più gravi, rendendo necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia. L’elicottero è atterrato direttamente sul luogo dell’incidente.

Altri 3 feriti trasferiti al San Giovanni di Dio

Oltre alla donna in gravi condizioni, sono rimaste ferite nell’impatto altre tre persone. Si tratta di due uomini e una donna che, a bordo di due ambulanze, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Indagini in corso, un’auto risulta rubata

Le cause che hanno portato al violento scontro sono ancora al vaglio delle autorità. Tra i veicoli coinvolti, è risultata ribaltata una Fiat 500 X. I carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi, stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’incidente ha avuto gravi gravi ripercussioni sul traffico lungo la Strada Statale 118. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

foto Grandangolo Agrigento

Autocisterna ribaltata a Belpasso

Autocisterna si ribalta lungo la strada statale 192 al km 70 nel territorio del Comune di Belpasso nel catanese e il traffico va in tilt. E’ successo ieri pomeriggio ma i disagi sono durati fino a tarda ora a causa delle complicate operazioni di recupero anche per il rischio ambientale che consegue l’incidente. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è rimasto ferito il conducente nel mezzo che non è in pericolo di vita. A ribaltarsi è stata un’autocisterna che trasportava 10.000 litri di gasolio e 10.000 litri di benzina. Nonostante il ribaltamento non si sono verificare perdite di prodotto e questo ha evitato danni all’ambiente e conseguenze ben peggiori nelle procedure per il ripristino dei luoghi e della circolazione. I Vigili del fuoco intervenuti, hanno messo in sicurezza lo scenario e assistito le operazioni di travaso effettuate su altre due cisterne. Solo dopo si è potuto procedere al recupero del mezzo, alla sistemazione e pulizia della sede stradale e al ripristino della viabilità. Il conducente del mezzo pesante è stato affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118.

