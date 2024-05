Un primo maggio tragico a Favara, dove nella serata di ieri un uomo di 64 anni, Mario Mondello originario di Agrigento, è morto in contrada Burraiti, a Favara, mentre stava lavorando a bordo di un trattore. Secondo le prime ricostruzioni, il 64enne si trovava alla guida del mezzo quando all’improvviso ne ha perso il controllo finendo all’interno di un laghetto artificiale dove ha perso la vita.

L’incidente

La vittima, nel momento in cui è avvenuto l’incidente, stava lavorando all’interno di un appezzamento di terreno di sua proprietà. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Agrigento e la polizia. I pompieri hanno dovuto utilizzare un mezzo pesante per riuscire a recuperare il corpo dell’uomo e il trattore finiti nel laghetto, difficoltà dovute anche alla mancanza di illuminazione vista la tarda ora. Sul luogo dell’incidente la polizia ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il precedente nel Trapanese

Un altro tragico incidente sul lavoro in Sicilia: poche settimane fa a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore. L’incidente è avvenuto nella mattinata ma il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco soltanto alle 23 della sera, dopo lunghe ricerche. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era recata presso un podere nella mattinata di ieri e si trovava alla guida del suo trattore quando, per cause in corso d’accertamento, il mezzo si sarebbe ribaltato schiacciandolo.

Le ricerche

I familiari hanno avvertito le forze dell’ordine nel primo pomeriggio, preoccupati nel non vederlo tornare a casa. Sono così iniziate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco e nella notte il cadavere è stato recuperato. Spetterà agli inquirenti stabilire se il tragico incidente sia stato causato da un guasto del mezzo o da una manovra errata della vittima.