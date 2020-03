i pazienti trasferiti nei reparti di malattie infettive

Come se non bastasse il Coronavirus, una decina di casi di influenza suina (H1N1) sono stati registrati fra Agrigento e Canicattì.

A confermarlo è il direttore sanitario dell’Asp di Agrigento, Gaetano Mancuso.

“I pazienti trovati positivi all’influenza suina e quelli risultati affetti da polmonite da Klebsiella sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta o delle strutture sanitarie di Palermo”.

Ad Agrigento, e in provincia, non ci sono reparti di malattie infettive.

Intanto è in corso all’ospedale di Sciacca (Ag) l’indagine epidemiologica necessaria per capire quanti persone siano state in contatto con la dottoressa del reparto di Medicina che ieri è risultata positiva al coronavirus.

“Sono stati eseguiti 70 tamponi”, ha detto il direttore sanitario del “Giovanni Paolo II” Gaetano Migliazzo. “Altri tamponi – ha aggiunto – saranno praticati anche nei prossimi giorni per definire in maniera completa l’eventuale potenziale rischio che si è determinato all’interno dell’ospedale. Al momento – ha concluso Migliazzo – pur in uno stato di attenzione particolare, l’attività ospedaliera procede con regolarità, solo il reparto di Medicina è tuttora in stato di quarantena”.