“Apprendo dispiaciuta di atti intimidatori a Palma di Montechiaro nei confronti del sindaco di Fratelli d’Italia Stefano Castellino. A lui e alla sua famiglia la mia solidarietà, sono certa che non si farà condizionare nella sua azione amministrativa”. Lo afferma Giusi Savarino, deputata regionale di Fratelli d’Italia.

La solidarietà dell’Anci Sicilia

“Esprimiamo solidarietà al sindaco di Palma di Montechiaro per il messaggio intimidatorio ricevuto che, di certo, non fermerà il suo impegno politico e la sua azione amministrativa. Siamo certi che Stefano Castellino reagirà con coraggio alle minacce. Noi amministratori, abbiamo il dovere di continuare a lavorare nell’interesse dei nostri concittadini e nessuno riuscirà a distruggere il cammino per la legalità”. Lo hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia.

L’intimidazione a Forzinetti

Nuovo atto intimidatorio nei confronti dell’assessore alla Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti. Per la quarta volta qualcuno ha rotto un vetro dell’auto parcheggiata sotto la propria abitazione, senza sottrarre nulla dall’abitacolo. L’assessore Forzinetti ha presentato formale denuncia alle forze dell’ordine. Poco più di un anno fa una corona funebre era stata trovata davanti agli uffici dell’agenzia di assicurazione gestita dall’assessore in piazza Sturzo.

La solidarietà della Dc

“Si tratta di gesti vili e spregevoli che non intimidiranno chi, come il nostro Giuliano, opera ogni giorno con professionalità, passione e lealtà per il bene della cittadinanza – dichiara Giorgio Cipolla, segretario cittadino della Democrazia Cristiana a Palermo -. La Dc esprime profondo sdegno per quanto accaduto e manifesta solidarietà e rinnovata stima per l’assessore Forzinetti che con determinazione porta avanti il suo impegno sul campo, garantendo il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di legge a tutela della collettività”.

Solidarietà dal Presidente Schifani

“Esprimo solidarietà all’assessore del Comune di Palermo Giuliano Forzinetti che è stato vittima di un altro atto intimidatorio: un gesto inqualificabile e vile che condanno fortemente. Sono certo che non arretrerà dal suo impegno per la collettività e mi auguro che le forze dell’ordine possano trovare i colpevoli al più presto per consentirgli di lavorare in tutta serenità. A lui vanno la mia stima e un grande incoraggiamento affinché possa proseguire nel suo incarico senza alcun tipo di condizionamento” dice il presidente della Regione, Renato Schifani, in merito all’ennesimo atto vandalico nei confronti dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti.