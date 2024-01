Anche i Coma Cose la scelsero nel 2023

Dopo i Coma Cose, anche Irama, il noto cantante uscito anni dalla scuderia di “Amici” di Maria De Filippi sceglie la Scala dei Turchi per girare le riprese del videoclip destinato a supportare il brano che presenterà al 74° Festival di Sanremo, tra spiagge deserte e i grandi spazi della montagna.

La Scala dei Turchi è uno splendido tratto di costa dell’agrigentino che si trova nel territorio comunale di Realmonte. Questo affascinante litorale è composto da una bellissima falesia bianca a picco sul mare che è lambita da acque color turchese.

Dunque le bellezze paesaggistiche agrigentine faranno ancora da volta da protagoniste ad un video musicale. Al video hanno partecipato anche diverse comparse agrigentine che verranno impiegate nelle varie location.

Anche i Coma Cose scelsero la Scala dei Turchi

Anche i Coma Cose l’anno scorso scelsero la Scala dei Turchi, per il video del loro ultimo brano “L’Addio”, con il quale si presentarono al Festival di Sanremo 2023.

Il brano di Irama a Sanremo 2024

Irama sarà, dunque, in gara al Festival di Sanremo con “Tu no” un brano denso e di grande impatto che il cantautore interpreta scavando nel profondo.

In Tu no Irama racconta il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine, non solo in senso romantico. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale.

Il video presenterà una serie di brevi fotogrammi che verranno girati in città, sulla spiaggia di Capo Rossello a Realmonte e al teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina. La canzone di Irama presenta delle sonorità particolari e il video dovrà raccontare di un viaggio, una sorta di pellegrinaggio, di un gruppo di giovani, verso un luogo mistico, per l’appunto il “teatro sulle nuvole” creato dall’ex pastore, Lorenzo Reina.