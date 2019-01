è salvatore cozzitorto, comandante di navi mercantili

Tra i riflessi luminosi dei fornelli accesi sulla prestigiosa cucina di “MasterChef Italia” vi è anche un agrigentino. Si tratta di Salvatore Cozzitorto, 31 anni, comandante di navi mercantili e da sempre appassionato di cucina.

Giovedì sera, in occasione della prima puntata del più importante talent show della tv dedicato alla cucina, “MasterChef Italia”, in onda su SkyUno in prima serata, Salvatore Cozzitorto ha virtualmente gettato l’ancora della sua nave mercantile per approdare ai casting dell’ottava edizione del cooking show più amato dagli italiani.

Cozzitorto è riuscito a deliziare e persuadere il palato della più celebre giuria culinaria televisiva d’Italia, composta da Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, new entry stellata, e a conquistare il grembiule di MasterChef Italia.

Infatti, Salvatore, con il suo piatto di “Pesca a traina, sgombro e rocher”, ha ricevuto i necessari quattro “Sì” per assurgere a concorrente della ottava edizione di MasterChef Italia. Il vincitore intascherà un assegno da 100mila euro e potrà realizzare un ricettario.

I concorrenti al momento sono 40 e dovranno superare altre prove dopodiché saranno 20 gli chef della squadra in gara a MasterChef.

(foto fornite dall’ufficio stampa)