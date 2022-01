La favola dei gemelli siciliani, incantano i Coldplay e firmano con la Warner Music

Davide Guarcello di

13/01/2022

A volte i sogni si tramutano in realtà. La favola dei giovani violinisti siciliani Mirko e Valerio sta incantando il mondo intero: durante il lockdown suonarono “Viva la vida” dei Coldplay con i loro violini divennero virali sul web a tal punto che perfino Chris Martin si congratulò con loro condividendo un post che ricevette migliaia di like e visualizzazioni. Poi li invitò in una diretta social ad una esibizione con lui. Una gioia immensa per i gemelli originari di Agrigento che adesso sono volati in America per firmare con la Warner Music, la casa discografica che domani – venerdì 14 gennaio 2022 – farà uscire il loro primo album. Il sogno diventa realtà Si chiamerà “The violin twins”, i gemelli del violino, e conterrà una serie di tracce cover di celebri canzoni e colonne sonore dei film. Un successo inaspettato per Mirko e Valerio Lucia, fratelli gemelli di soli 14 anni, con un grande talento e la passione per la musica. Provvidenziale l’aiuto inaspettato dei Coldplay per coronare il loro sogno. Da Agrigento agli Usa “Viva la Vida dei Coldplay ci è sembrato un brano perfetto per questa domenica di sole e speranza. #Andràtuttobene”, scrivevano i due nei durissimi giorni del lockdown del 2020. Poi il video divenne virale, e il web fece la magia di renderli famosi in tutto il mondo. Mai avrebbero immaginato un successo simile i due fratelli agrigentini. Nel loro curriculum diverse ospitate nei teatri e piazze siciliane, un’esibizione a “I fatti vostri” su Rai2 e nel talent “I Band” su La5. La spinta social dei Coldplay li ha portati a volare negli USA dove hanno siglato il loro primo contratto con la Warner, una delle case discografiche più importanti al mondo. Live con Chris Martin vi è stata una prima videochiamata privata conoscitiva da parte del leader dei Coldplay, per chiedere poi di esibirsi assieme a lui in diretta sui social ufficiali dei Coldplay, un Live streaming Mondiale avvenuto dopo qualche settimana. Il video ha raggiunto anche il primo posto in classifica della top ten Most Popular video sul portale Americano di CBS News International. I complimenti di mezzo mondo Anche il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso l’altro ieri, aveva fatto un post sul suo profilo ufficiale parlando di Mirko e Valerio in maniera entusiastica. Il premio Oscar Penelope Cruz a tanti altri personaggi famosi hanno fatto post e/o storie su Mirko e Valerio, che sono stati contattati dai più noti Talent Show Nazionali ed Internazionali. La loro storia trasmessa oggi anche dalla Rai, al Tg1. La tracklist del nuovo album Secondo le prime indiscrezioni sarebbero 12 i brani suonati dai due violinisti siciliani nel nuovo album in uscita domani. Ecco le tracce: Sweet child o’mine (Guns n Roses) He’s a pirate (Pirati dei Caraibi) La vita è bella (Nicola Piovani) Sway with me Medley: Smooth criminal + Billy Jean (Michael Jackson) Amazing grace La Solitudine (Laura Pausini) The final countdown (The Europe) Perfect (Ed Sheeran) Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno) Nuovo cinema Paradiso (Ennio Morricone) Viva la vida (Coldplay)

