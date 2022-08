I nomi

Prima l’Italia ufficializza la propria lista in provincia di Agrigento in vista delle elezioni regionali del 25 settembre prossimo. Questa mattina è stata depositata la lista Prima l’Italia-Lega Salvini Premier, che correrà per le elezioni regionali in provincia di Agrigento. Carmelo Pullara, Carmelo D’Angelo, Sabrina Lattuca, Paola Sacco, Cesare Sciabarrà e Antonino Lauricella i sei nomi che la compongono.

Lista competitiva per le regionali

“Abbiamo definito una lista che riteniamo molto competitiva – le parole del commissario regionale di “Prima l’Italia-Lega per Salvini Premier” Nino Minardo e del commissario provinciale di Agrigento Annalisa Tardino- rappresentativa del territorio agrigentino e dei suoi bisogni e peculiarità. Contiamo sulla presenza di un parlamentare regionale uscente, di sindaci, amministratori ed esponenti politici importanti della Provincia”

Tutti i nomi dei candidati della Lega ad Agrigento

Carmelo Pullara è deputato uscente e già presidente della Commissione speciale d’indagine e monitoraggio delle leggi all’Ars. Sabrina Lattuca è sindaca di Realmonte. Cesare Sciabarrà, giornalista, già candidato sindaco a Canicattì nell’ultima tornata elettorale. Paola Sacco, attualmente vicepresidente del Consiglio comunale di Raffadali. Antonino Lauricella, consigliere comunale in carica a Racalmuto. “Infine – si legge nella nota di Prima l’Italia – , annunciamo con soddisfazione la candidatura di Carmelo D’Angelo, sindaco di Ravanusa per due mandati consecutivi, esponente di spicco della società politica Agrigentina, che ha sposato con entusiasmo il progetto di Prima l’Italia-Lega, aderendo al nostro movimento, dando alla già solida lista l’ambizione di poter essere la prima in provincia”.

“Attenta e preparata classe dirigente”

“Crediamo – concludono Minardo e Tardino – si tratti di sei persone di assoluto livello, che contribuiscono a dare vita ad una proposta in grado di dare quelle risposte che i cittadini si attendono di ricevere in questo momento delicato dalla politica. Chiediamo agli elettori di dare fiducia ad una attenta e preparata classe dirigente, che siamo certi saprà rappresentare e tutelare al meglio le esigenze del nostro territorio in Assemblea Regionale”.

Salvini in Sicilia

Ad inizio settimana sarà in Sicilia il leader della Lega Matteo Salvini per una due giorni in giro per l’isola per incontrare i rappresentanti delle attività produttive e delle associazioni di categoria insieme al segretario regionale Nino Minardo. Il programma è in via di definizione, comunque secondo quanto apprende Italpress il leader leghista sarà lunedì nella Sicilia orientale (Ragusa, Siracusa e Catania) e martedì si sposterà nella Sicilia occidentale per chiudere con un evento a Palermo insieme al senatore Schifani.