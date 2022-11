GLI SBARCHI

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati, durante la notte, in 121 a bordo di tre diverse imbarcazioni. Numeri di assoluta emergenza all’hotspot: nella struttura di primissima accoglienza ci sono adesso 1.599 ospiti a fronte di una capienza massima di 350. Per oggi, la prefettura ha disposto il trasferimento di 360 persone a Porto Empedocle: 110 con il traghetto della mattina e 250 con quello della sera. Ieri sull’isola ci sono stati 12 approdi per un totale di 385 persone.

Gli ultimi arrivi

I soccorsi degli ultimi sbarchi sono stati coordinati da Guardia di finanza e Capitaneria di porto. Fra gli sbarcati anche 15 tunisini, trovati da militari delle Fiamme Gialle sul molo commerciale dove sono arrivati con una barca in vetroresina di 5 metri.

Tra i migranti soccorsi, a partire dall’alba, c’erano pure 28 donne e dieci minorenni. Sono originari di Senegal, Mali, Camerun, Costa d’Avorio, Burkina Faso, Gambia e Guinea. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere salpati da Sfax e da Sidi Mansour, in Tunisia.

Trasferite cinque bare

Cinque bare di migranti stanno per venire trasferite a Porto Empedocle. Le salme sono quelle delle due gemelline di 20 giorni morte, durante la traversata, forse per ipotermia e quelle di due donne e di un uomo i cui cadaveri erano stati recuperati la scorsa settimana davanti a Lampedusa. All’arrivo sul molo di Porto Empedocle si terrà una cerimonia funebre, alla quale sarà presente anche l’imam. Tre delle bare verranno tumulate a Raffadali, una a Favara e un’altra a Joppolo Giancaxio. Appena ieri il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, aveva ringraziato – e continua a farlo anche oggi – i suoi colleghi amministratori per l’ospitalità data, nei propri cimiteri, per la tumulazione delle bare. All’obitorio di Lampedusa restano ancora 3 bare.

Sbarchi in Sardegna

Sono 1.999 i migranti irregolari che dalla Tunisia hanno raggiunto le coste italiane nel mese di ottobre, secondo l’ultimo rapporto dell’Ong Forum tunisino per i diritti economico-sociali (Ftdes). Questa cifra porta il numero complessivo dei migranti giunti dalla Tunisia in Italia, dall’inizio dell’anno alla fine di ottobre, a 16.292, in aumento rispetto ai 14.342 del 2021. Sempre secondo la stessa fonte, ad ottobre sono state sventate 326 partenze, e intercettati 5.650 migranti. Nei primi dieci mesi dell’anno sono giunti in Italia 3267 minori, di cui 2258 non accompagnati e 769 donne, secondo l’Ong tunisina